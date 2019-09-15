Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1-го тура

Во вторник, 17 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей первого тура.
Группа А
Брюгге - Галатасарай
Среда, 18 сентября. Начало матча - 19:55
Стадион "Ян Брейдель", Брюгге. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол".
ПСЖ - Реал Мадрид
Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Парк-де-Пренс", Париж. Прямая трансляция: канал "Футбол 1".
Группа В
Олимпиакос - Тоттенхэм
Среда, 18 сентября. Начало матча - 19:55
Стадион "Георгиос Караискакис", Пирей. Прямая трансляция: канал "Футбол 1".
Бавария - Црвена Звезда
Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Арена Мюнхен", Мюнхен. Прямая трансляция: канал "Матч Арена".
Группа С
Шахтер - Манчестер Сити
Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция: канал "Футбол 2".
Динамо Загреб - Аталанта
Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Максимир", Загреб.
Группа D
Атлетико - Ювентус
Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Метрополитано", Мадрид. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол".
Байер - Локомотив
Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "БайАрена", Леверкузен. Прямая трансляция: канал "Матч ТВ".
Группа Е
Зальцбург - Генк
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Зальцбург", Зальцбург.
Наполи - Ливерпуль
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Сан-Паоло", Неаполь. Прямая трансляция: канал "Футбол 2".
Группа F
Интер - Славия
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 19:55
Стадион "Джузеппе Меацца", Милан. Прямая трансляция: канал "Футбол 1".
Боруссия Дортмунд - Барселона
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "BVB-Штадион", Дортмунд. Прямая трансляция: канал "Футбол 1".
Группа G
Лион - Зенит
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 19:55
Стадион "ОЛ Стадиум", Десен. Прямая трансляция: канал "Футбол 2".
Бенфика - РБ Лейпциг
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол".
Группа H
Аякс - Лилль
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Йохан Кройфф Арена", Амстердам. Прямая трансляция: канал "Матч Арена".
Челси - Валенсия
Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00
Стадион "Стэмфорд Бридж", Лондон. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол".
Время начала всех матчей указано по Киеву.
Среди всех матчей первого тура наиболее выделяются противостояния в Париже, Дортмунде и Неаполе.
В Париже ПСЖ будет принимать мадридский Реал и это противостояние, наверное, номер один первого тура. Оба клуба претендуют на победу в Лиге чемпионов и оба клуба имеют достаточно квалифицированных футболистов, которые могут сделать результат в любом поединке. Интересным будет и противостояние Неймара против Реала, клуба, в котором бразилец мог оказаться этим летом.
В Дортмунде Боруссия сыграет против Барселоны и тут болельщиков ждет зрелищный матч. Обе команды любят играть в открытый атакующий футбол. Ждем с нетерпением этого шоу. Также интересной будет дуэль экс-форварда Барсы Пако Алькасера против каталонского клуба, в котором он так и не смог себя раскрыть.
В Неаполе Наполи Карло Анчелотти будет принимать действующего победителя ЛЧ - Ливерпуль Юргена Клоппа. В прошлом сезоне Лиги чемпионов эти клубы также были в одной группе и тогда команды обыграли друг друга на домашних стадионах. Наполи выиграл в Италии 1:0, а Ливерпуль на "Энфилде" также победил со счетом 1:0.
Анонс поединка Шахтер - Манчестер Сити читайте в отдельной статье на сайте Телеграф Спорт.