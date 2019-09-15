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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1-го тура

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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1-го тура
17:34 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание матчей первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник, 17 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей первого тура.

Группа А

Брюгге - Галатасарай 

Среда, 18 сентября. Начало матча - 19:55

Стадион "Ян Брейдель", Брюгге. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол". 

ПСЖ - Реал Мадрид

Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Парк-де-Пренс", Париж. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". 

Группа В

Олимпиакос - Тоттенхэм

Среда, 18 сентября. Начало матча - 19:55

Стадион "Георгиос Караискакис", Пирей. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". 

Бавария - Црвена Звезда

Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Арена Мюнхен", Мюнхен. Прямая трансляция: канал "Матч Арена". 

Группа С

Шахтер - Манчестер Сити

Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". 

Динамо Загреб - Аталанта

Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Максимир", Загреб.

Группа D

Атлетико - Ювентус

Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Метрополитано", Мадрид. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол". 

Байер - Локомотив

Среда, 18 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "БайАрена", Леверкузен. Прямая трансляция: канал "Матч ТВ". 

Группа Е

Зальцбург - Генк

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Зальцбург", Зальцбург.

Наполи - Ливерпуль

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Сан-Паоло", Неаполь. Прямая трансляция: канал "Футбол 2".

Группа F

Интер - Славия

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 19:55

Стадион "Джузеппе Меацца", Милан. Прямая трансляция: канал "Футбол 1".

Боруссия Дортмунд - Барселона

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "BVB-Штадион", Дортмунд. Прямая трансляция: канал "Футбол 1".

Группа G

Лион - Зенит

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 19:55

Стадион "ОЛ Стадиум", Десен. Прямая трансляция: канал "Футбол 2".

Бенфика - РБ Лейпциг

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол".

Группа H

Аякс - Лилль

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Йохан Кройфф Арена", Амстердам. Прямая трансляция: канал "Матч Арена".

Челси - Валенсия

Вторник, 17 сентября. Начало матча - 22:00

Стадион "Стэмфорд Бридж", Лондон. Прямая трансляция: канал "Матч Футбол".

Время начала всех матчей указано по Киеву. 

Среди всех матчей первого тура наиболее выделяются противостояния в Париже, Дортмунде и Неаполе. 

В Париже ПСЖ будет принимать мадридский Реал и это противостояние, наверное, номер один первого тура. Оба клуба претендуют на победу в Лиге чемпионов и оба клуба имеют достаточно квалифицированных футболистов, которые могут сделать результат в любом поединке. Интересным будет и противостояние Неймара против Реала, клуба, в котором бразилец мог оказаться этим летом.

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В Дортмунде Боруссия сыграет против Барселоны и тут болельщиков ждет зрелищный матч. Обе команды любят играть в открытый атакующий футбол. Ждем с нетерпением этого шоу. Также интересной будет дуэль экс-форварда Барсы Пако Алькасера против каталонского клуба, в котором он так и не смог себя раскрыть.

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В Неаполе Наполи Карло Анчелотти будет принимать действующего победителя ЛЧ - Ливерпуль Юргена Клоппа. В прошлом сезоне Лиги чемпионов эти клубы также были в одной группе и тогда команды обыграли друг друга на домашних стадионах. Наполи выиграл в Италии 1:0, а Ливерпуль на "Энфилде" также победил со счетом 1:0.

Анонс поединка Шахтер - Манчестер Сити читайте в отдельной статье на сайте Телеграф Спорт.

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