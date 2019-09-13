Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев

Новости спорта:Именитый итальянский специалист Клаудио Раньери может стать у руля киевского Динамо.

По информации сайта Главред, киевское Динамо может возглавить Клаудио Раньери. Руководство клуба поставило ультиматум нынешнему наставнику динамо Алексею Михайличенко – стабилизация игры, и улучшение результатов или увольнение.

«Президент киевлян уже общался с рядом известных тренеров. Владею информацией, что есть принципиальная договоренность с итальянским специалистом Клаудио Раньери. В случае, если команда продолжит демонстрировать блеклые результаты, то итальянец возглавит клуб», - сообщил Главреду источник внутри команды.

Напомним, в сезоне 2015/2016 итальянский специалист привел Лестер к победе в АПЛ.

Отметим, под руководством Алексея Михайличенко Динамо в двух матчах добыло лишь два очка. Киевляне сыграли вничью сначала с Олимпиком, а позже – с Зарей.