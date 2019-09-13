Привет Ибрагимовичу: вратарь Лестера забил фантастический гол бисиклетой (Видео)

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10:04 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель отличился эффектным голом на тренировке Лестера.

Кажется в мире футбола появился новый челлендж. Не успели болельщики отойти от восторга после шикарного гола в падении через себя в исполнении голкипера амстердамского Аякса Андре Онана, как тут же еще более фееричным голом отличился вратарь Лестер Сити Каспер Шмейхель. 

Судя по всему вратарь сборной Дании увидел гол камерунца Онана и решив, чем он хуже, взял и на тренировке экс-чемпионов Англии взял и вколотил мяч в сетку ворот после навесной передачи партнера по команде.

Видео гола Каспера Шмейхеля:

 
 
 
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Публикация от Leicester City (@lcfc)

 

Стоит отметить, что гол Каспера вышел еще более эффектным, нежели удар вратаря сборной Камеруна.

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Вот бы они и в играх забивали такие голы, тогда бы цены бы им не было. К слову, следующий поединок Лестер проведет уже в субботу в гостях против Манчестер Юнайтед в рамках чемпионата Англии по футболу. Посмотрим, может Шмейхель повторит свой шедевр.

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Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии, Новости футбола, Каспер Шмейхель.
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