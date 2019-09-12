Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)

Голкипер сборной Камеруна и амстердамского Аякса Андре Онана продемонстрировал личным примером, что не только нападающие умеют забивать эффектные голы.
На одной из тренировок команд вратарь решил попробовать себя в завершении атак и с навесной подачи в штрафную площадь эффектно пробил по воротам ударом через себя.
Видео гола:
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Забей так с игры камерунец и он бесспорно был бы одним из главных претендентов на премию Пушкаша, как лучший гол года.
Андре Онана является воспитанником знаменитой академии Самюэля Это'о. В 2010 году он перешел в систему Барселоны и выступал в ее командах на протяжении пяти лет. В начаое 2015 года состоялся трансфер Андре в амстердамский Аякс. Вначале он выступал за вторую команду этого клуба в Эрстедивизи, в сезоне 2016/17 голкипер был переведен в первую. Его дебют в высшем дивизионе Нидерландов состоялся 20 августа 2016 года в матче против клуба Виллем II.
Напомним ранее сообщалось, Лионель Месси посоветовал Усману Дембеле, как добиться успеха в каталонской Барселоне.