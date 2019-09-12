Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

Новости спорта:В рамках седьмого тура чемпионата Украины, который пройдет ближайшими выходными, ожидается несколько довольно интересных противостояний.

Этими выходными в рамках первенства Украины по футболу будут сыграны поединки седьмого тура. Представляем вашему вниманию небольшой анонс будущих матчей.

Чемпионат Украины. Премьер лига. 7 тур

Александрия - Днепр-1

Суббота, 14 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион "Ника", Александрия. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Коваленко Андрей.

Карпаты - Ворскла

Суббота, 14 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион "Украина", Львов. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Пасхал Игорь.

Шахтер - Заря

Суббота, 14 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Романов Виталий.

Мариуполь - Олимпик

Воскресенье, 15 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион им. Бойко В.С., Мариуполь. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Дердо Aлександр.

Динамо - Десна

Воскресенье, 15 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион НСК "Олимпийский", Киев. Прямая трансляция: канал "2+2". Главный арбитр - Копиевський Виктор.

Колос - Львов

Воскресенье, 15 сентября. Начало матча - 19:30

Стадион "Оболонь-Арена", Киев. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Омельченко Aлександр.

Турнирная таблица УПЛ:

Центральным поединком 7 тура УПЛ без всяких сомнений можно назвать матч Шахтера против Зари. Луганский клуб идет сейчас на третьей позиции, проигрывая действующему чемпиону и лидеру нынешнего сезона 7 очков. Заря имеет в своем активе три победы, две ничьи и одно поражение - против Александрии. У Шахтера же на данный момент сто процентный показатель, "горняки" выиграли все шесть предыдущих матчей. В минувшем туре Заря играла против Динамо Киев и сумела вырвать ничью, а Шахтер разгромил Олимпик в гостях.

Также в 7 туре стоит выделить и матч Динамо против черниговской Десны, которая сейчас идет на второй позиции, имея в активе одинаковое количество очков с Зарей. Если Зари проиграет Шахтеру, а Десна сможет взять очки против Динамо, то черниговская команда сможет закрепиться на второй позиции уже единолично. Динамовцам в свою очередь нужно побеждать Десну в любом случае, иначе они рискуют потерять всякие шансы в борьбе за чемпионство уже в первой половине сезона. Сейчас команда Михайличенко сильно буксует и занимает всего пятую позицию в турнирной таблице, но выиграв у Десны и, если Заря проиграет Шахтеру, то киевляне сравняются по очкам и с луганчанами и с Десной.

Интересным противостоянием будет и матч в Александрии, где одноименная команда будет принимать Днепр-1. Обе команды борются за место в еврокубках и являются равными соперниками. Будет зрелищный поединок, вероятнее всего.

Львовские Карпаты с новым наставником, команду возглавил Роман Санжар, попробуют реабилитироваться за неудачный старт и взять очки в игре с полтавской Ворсклой. Матч пройдет во Львове, что увеличивает шансы Санжара стартовать у руля новой команды с победы.

В других матчах тура Мариуполь сыграет против Олимпика, у которого, к слову, также новый наставник. А Колос будет принимать еще одного претендента на еврокубки - ФК Львов.