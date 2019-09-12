Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

Смотрите фото (4)
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
14:46 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В рамках седьмого тура чемпионата Украины, который пройдет ближайшими выходными, ожидается несколько довольно интересных противостояний.

Этими выходными в рамках первенства Украины по футболу будут сыграны поединки седьмого тура. Представляем вашему вниманию небольшой анонс будущих матчей.

Чемпионат Украины. Премьер лига. 7 тур

Александрия - Днепр-1

Суббота, 14 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион "Ника", Александрия. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Коваленко Андрей.

Карпаты - Ворскла 

Суббота, 14 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион "Украина", Львов. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Пасхал Игорь.

Шахтер - Заря 

Суббота, 14 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Романов Виталий.

Мариуполь - Олимпик 

Воскресенье, 15 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион им. Бойко В.С., Мариуполь. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Дердо Aлександр.

Динамо - Десна 

Воскресенье, 15 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион НСК "Олимпийский", Киев. Прямая трансляция: канал "2+2". Главный арбитр - Копиевський Виктор.

Колос - Львов 

Воскресенье, 15 сентября. Начало матча - 19:30

Стадион "Оболонь-Арена", Киев. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Омельченко Aлександр.

Турнирная таблица УПЛ:

Центральным поединком 7 тура УПЛ без всяких сомнений можно назвать матч Шахтера против Зари. Луганский клуб идет сейчас на третьей позиции, проигрывая действующему чемпиону и лидеру нынешнего сезона 7 очков. Заря имеет в своем активе три победы, две ничьи и одно поражение - против Александрии. У Шахтера же на данный момент сто процентный показатель, "горняки" выиграли все шесть предыдущих матчей. В минувшем туре Заря играла против Динамо Киев и сумела вырвать ничью, а Шахтер разгромил Олимпик в гостях.

СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко

Также в 7 туре стоит выделить и матч Динамо против черниговской Десны, которая сейчас идет на второй позиции, имея в активе одинаковое количество очков с Зарей. Если Зари проиграет Шахтеру, а Десна сможет взять очки против Динамо, то черниговская команда сможет закрепиться на второй позиции уже единолично. Динамовцам в свою очередь нужно побеждать Десну в любом случае, иначе они рискуют потерять всякие шансы в борьбе за чемпионство уже в первой половине сезона. Сейчас команда Михайличенко сильно буксует и занимает всего пятую позицию в турнирной таблице, но выиграв у Десны и, если Заря проиграет Шахтеру, то киевляне сравняются по очкам и с луганчанами и с Десной.

Милевский стал амбассадор букмекерской компании Favorit Sport

Коноплянка выбрал игровой номер в Шахтере (Фото)

Интересным противостоянием будет и матч в Александрии, где одноименная команда будет принимать Днепр-1. Обе команды борются за место в еврокубках и являются равными соперниками. Будет зрелищный поединок, вероятнее всего.

Легенда украинского футбола может потерять половину имущества

Львовские Карпаты с новым наставником, команду возглавил Роман Санжар, попробуют реабилитироваться за неудачный старт и взять очки в игре с полтавской Ворсклой. Матч пройдет во Львове, что увеличивает шансы Санжара стартовать у руля новой команды с победы. 

В других матчах тура Мариуполь сыграет против Олимпика, у которого, к слову, также новый наставник. А Колос будет принимать еще одного претендента на еврокубки - ФК Львов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Карпаты, Чемпионат Украины, ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь