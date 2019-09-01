Шахтер крупно разгромил Олимпик в матче 6-го тура УПЛ

Новости спорта:Донецкий Шахтер нанес крупное поражение Олимпику в поединке шестого тура чемпионата Украины по футболу.

Шахтер одержал уверенную победу и закрепил собственное лидерство в Премьер-лиге. Еще в первом тайме "горянкам" удалось дважды наказать соперника за ошибки в обороне, а в оставшееся время матча тотальному разгрому не позволил совершиться голкипер Олимпика Бетим.

"Олимпик" - "Шахтер" 0:4

Голы: Жуниор Мораес 13 Манор Соломон 45 + 3, Марлос 60, Жуниор Мораес 81

"Олимпик": Бетим - Завийский, Зотько, Матар Дийе (Джеффри Чинеду 76), Е.Пасич, Цимбалюк, Вантух (Г.Ксьонз 45 + 1), Максим Тейшейра, Фабиньо (Г.Пасич 36), Драман, Политыло

"Шахтер": Пятов - Кривцов (Бондарь 68), Степаненко (Коваленко 62), Мораес, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Исмаили (Маркиньос Сиприано 80), Болбат

Предупреждение: Завийский 28 Зотько 53 - Марлос 9, Бондарь 87

"Горняки" после 6-ти туров имеют максимум – 18 очков и опережают черниговскую Десну уже на 7 баллов. Олимпик остался на дне турнирной таблицы – в активе второй донецкой команды 1 пункт.