Ярмоленко забил за Вест Хэм (Видео)

Новости спорта:Украинский вингер отличился в ворота Норвича.

Украинский вингер Вест Хэма отличился голом в матче 4-го тура АПЛ против Норвича, забив на 56-й минуте поединка в Лондоне.

Мяч отскочил к украинцу на краю чужой штрафной площади, после чего Ярмоленко слету с левой ноги пробил под перекладину Канареек.

Это уже третья игра Ярмоленко в новом сезоне АПЛ, но до этого он не отличался результативными действиями.

До этого украинец забивал в рамках Премьер-лиги почти год назад: до травмы ахилла Ярмоленко отличился дублем в матче против Эвертона, 16 сентября.

Вест Хэм ведет в счете против Норвича — 2:0.