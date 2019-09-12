СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко

Новости спорта:Футболистов не устраивает тренировочный процесс нового тренерского штаба.

В киевском Динамо назревает скандал с участием иностранных футболистов. Полузащитников Беньямина Вербича и Миккеля Дуэлунда не устраивает тренировочный процесс нового наставника "бело-синих" Алексея Михайличенко, из-за чего они изъявили желание покинуть клуб. Об этом сообщает Главред.

Футболисты недовольны, украинский специалист удваивает нагрузки перед матчами, поэтому Вербич и Дуэлунд уже сообщили о своем желании разорвать контракты с Динамо.

"Большинство легионеров не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Тяжело играть с ватным ногами. Да и на фоне ослабленного иммунитета, это может быть травмоопасно.

Дуэлунд и Вербич недовольны всем, что происходит в команде, и выразили свое желание разорвать контракты с клубом", - приводит издание слова источника из Динамо.

Что касается руководства Динамо, то оно не намерено бесплатно расставаться с футболистами, однако готово рассмотреть вариант с их продажей в зимнее трансферное окно.

"Правда, не исключен вариант, что замой они будут выставлены на трансфер. Вложенные средства необходимо отбить. А отбить их можно только прямой продажей в другой клуб", - добавил источник.

Примечательно, что Дуэлунд проходит реабилитационный период после полученной травмы. Ранее датчанина должны были прооперировать, и он рисковал остаться без футбола на 5-6 недель. После консультации у врачей из Европы стало известно, что хирургическое вмешательство не потребуется.