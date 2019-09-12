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"Де Брюйне станет дедушкой": девушка Зинченко опубликовала загадочное фото

"Де Брюйне станет дедушкой": девушка Зинченко опубликовала загадочное фото
10:42 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Влада Седан взорвала Сеть необычным фото.

Девушка защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, Влада Седан, опубликовала в Instagram очередной снимок со своим возлюбленным.

Пара сфотографировалась в аэропорту Борисполя после игры сборной Украины против Нигерии (2:2).

Внимательные пользователи обратили внимание на интересную деталь - Зинченко бережно держит девушку за живот.

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Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

При этом в описании к фото Влада добавила значок младенца и сердечко.

Пользователи сразу же отреагировали на необычный снимок: "Де Брюйне станет дедушкой", "Здесь Саша тоже голом отметился?", "Поздравляем вас, ребята".

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Сборная Украины, ФК Ман Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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