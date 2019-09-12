"Де Брюйне станет дедушкой": девушка Зинченко опубликовала загадочное фото

Девушка защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, Влада Седан, опубликовала в Instagram очередной снимок со своим возлюбленным.
Пара сфотографировалась в аэропорту Борисполя после игры сборной Украины против Нигерии (2:2).
Внимательные пользователи обратили внимание на интересную деталь - Зинченко бережно держит девушку за живот.
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При этом в описании к фото Влада добавила значок младенца и сердечко.
Пользователи сразу же отреагировали на необычный снимок: "Де Брюйне станет дедушкой", "Здесь Саша тоже голом отметился?", "Поздравляем вас, ребята".