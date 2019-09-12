"Де Брюйне станет дедушкой": девушка Зинченко опубликовала загадочное фото

Новости спорта:Влада Седан взорвала Сеть необычным фото.

Девушка защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, Влада Седан, опубликовала в Instagram очередной снимок со своим возлюбленным.

Пара сфотографировалась в аэропорту Борисполя после игры сборной Украины против Нигерии (2:2).

Внимательные пользователи обратили внимание на интересную деталь - Зинченко бережно держит девушку за живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Z Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 11 Сен 2019 в 7:23 PDT

При этом в описании к фото Влада добавила значок младенца и сердечко.

Пользователи сразу же отреагировали на необычный снимок: "Де Брюйне станет дедушкой", "Здесь Саша тоже голом отметился?", "Поздравляем вас, ребята".