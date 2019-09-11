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Коноплянка выбрал игровой номер в Шахтере (Фото)

Коноплянка выбрал игровой номер в Шахтере (Фото)
20:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка определился с игровым номером в донецком Шахтере.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка будет выступать в Шахтере под №15 — сообщил официальный сайт клуба.

Коноплянка, перешедший в Шахтер перед закрытием трансферного окна, уже успел сыграть за свою новую команду в товарищеском матче против Колоса.

До перехода в Шахтер Евгений выступал за Днепр, Севилью и Шальке. В составе национальной сборной Украины провел 82 матча (21 гол).

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Напомним, вчера сборная Украины проводила товарищеский поединок против сборной Нигерии, который завершился со счетом 2:2. Коноплянка также принял участие в этом матче, появившись на поле во второй половине игре вместо Виктора Цыганкова.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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