Коноплянка выбрал игровой номер в Шахтере (Фото)

Новости спорта:Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка определился с игровым номером в донецком Шахтере.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка будет выступать в Шахтере под №15 — сообщил официальный сайт клуба.

Коноплянка, перешедший в Шахтер перед закрытием трансферного окна, уже успел сыграть за свою новую команду в товарищеском матче против Колоса.

До перехода в Шахтер Евгений выступал за Днепр, Севилью и Шальке. В составе национальной сборной Украины провел 82 матча (21 гол).

Напомним, вчера сборная Украины проводила товарищеский поединок против сборной Нигерии, который завершился со счетом 2:2. Коноплянка также принял участие в этом матче, появившись на поле во второй половине игре вместо Виктора Цыганкова.