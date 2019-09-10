Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Видео)

Новости спорта:Сборная Украины провела яркий и зрелищный поединок против сборной Нигерии.

Сборная Украины в товарищеском поединке встречалась со сборной Нигерии. Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена".

Украина — Нигерия 2:2

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 — Арибо, 4, Осимхен, 34 (пен.)

Украина: Лунин — Караваев, Бурда, Матвиенко, Соболь — Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67) — Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 36), Ярмоленко (Марлос, 58).

Нигерия: Узохо — Айна, Эконг (Авазьем, 87), Аджай, Коллинз — Арибо, Этебо — Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Ивоби (Эсити, 69), Калу (Саймон, 74) — Осимхен (Майя, 90+2).

Предупреждение: Осимхен.

Первый тайм игры был полностью за сборной Нигерии. Уже на 4 минуте африканцы открыли счет в матче, Арибо удачно замкнул прострел Алекса Ивоби. Затем Нигерия провела еще несколько очень опасных атак, но Лунин несколько раз вытаскивал практически "мертвые" мячи. На 34 минуте игры нигерийские футболисты заработали право пробить пенальти, это Караваев сбил Калу. Реализовал пенальти Осимнех, сделав счет 2:0. В концовке первого тайма еще дважды могли забивать, но Андрей Лунин спасал сборную Украины.

Второй тайм команда Шевченко начала лучше, но долго не могла найти ключ к воротам Нигерии. В итоге все шло к победе Нигерии, но на 78 сборная Украины перевернула все с ног на голову. Сначала Зинченко забил, затем спустя минуту уже Яремчук сделал счет 2:2.

Могла сборная Украины и вовсе вырвать победу в матче, но гол Яремчука судья отменил из-за офсайда у ассистировавшему ему Евгения Коноплянки.

В целом игра дала много пищи для размышлений Андрею Шевченко, хоть Украина и не проиграла, но первый тайм и часть второго был в пользу Нигерии. В концовке игры украинцы все же проявили характер и смогли вырвать ничью и продлить беспроигрышную серию против африканских команд.

Напомним, сегодня сборная Украины U-21 реабилитировалась за поражение Финляндии U-21 и разгромила одногодок из Мальты.