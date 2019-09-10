Капитан сборной Бразилии провел первую тренировку в Шахтере: как встретили Витао

Защитник «Шахтера» Витао присоединился к донецкому клубу, сообщает пресс-служба «горняков». Игрок уже провел первую тренировку в составе украинской команды.