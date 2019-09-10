Команда-феномен: 55 футболистов, которые могут играть за сборную Франции

Новости спорта:В нынешнем составе сборной Франции может выступать более 50 футболистов высокого класса.

Сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира и великолепно стартовала в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020.

Нет сомнений, что французы выйдут в финальную часть ЧЕ-2020. Более того, нет сомнений, что сборная Франции выйдет и на грядущий чемпионат мира, который пройдет в Катаре 2022 года.

Одним из главных преимуществ французов является их глубина состава. У Франции выросло великолепное поколение футболистов, вполне молодых, которое сыграет еще два-три великих турнира и не успело это поколение выходить на "пенсию", как уже в двери первой команды стучат новые футболисты, молодые и очень талантливые.

На данный момент состав команды Дешама выглядит следующим образом:

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур), Майк Меньян (Лилль)

Защитники: Лука Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Клеман Лангле (Барселона), Ферлан Менди (Лион), Бенжамен Павар (Штутгарт), Самуэль Юмтити (Барселона), Рафаэль Варан (Реал), Курт Зума (Эвертон)

Полузащитники: Н'Голо Канте (Челси), Блез Матюиди (Ювентус), Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур), Тангай Н'Домбеле (Лион), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Флорьян Товен (Марсель), Тома Лемар (Атлетико)

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Кингсли Коман (Бавария), Оливье Жиру (Челси), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер (Севилья).

Очень внушительный состав, много звезд и талантливых футболистов, который считаются одними из главных фаворитов грядущих чемпионатов Европы и мира.

А теперь посмотрим на футболистов, которые не попали в состав национальной сборной Франции на данный момент, но вполне могли бы играть уже сейчас в первой команде:

Ни одна из сборных не имеет такой глубины состава на данный момент, ни Германия, ни Бразилия, ни Испания и так далее. Это и является феноменом нынешней сборной Франции. Дидье Дешам самый счастливый тренер в мире вероятнее всего на данный момент, ведь его главной проблемой является не поиск игроков, а выбор, выбор лучших из лучших.

Напомним, сегодня сборная Франции будет играть против сборной Андорры в рамках отбора на Евро-2020 и это очередные три очка в копилку французов. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.