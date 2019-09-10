Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Команда-феномен: 55 футболистов, которые могут играть за сборную Франции

Смотрите фото (4)
Команда-феномен: 55 футболистов, которые могут играть за сборную Франции
16:11 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В нынешнем составе сборной Франции может выступать более 50 футболистов высокого класса.

Сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира и великолепно стартовала в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020. 

Нет сомнений, что французы выйдут в финальную часть ЧЕ-2020. Более того, нет сомнений, что сборная Франции выйдет и на грядущий чемпионат мира, который пройдет в Катаре 2022 года.

Одним из главных преимуществ французов является их глубина состава. У Франции выросло великолепное поколение футболистов, вполне молодых, которое сыграет еще два-три великих турнира и не успело это поколение выходить на "пенсию", как уже в двери первой команды стучат новые футболисты, молодые и очень талантливые.

Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)

На данный момент состав команды Дешама выглядит следующим образом:

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур), Майк Меньян (Лилль)

Защитники: Лука Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Клеман Лангле (Барселона), Ферлан Менди (Лион), Бенжамен Павар (Штутгарт), Самуэль Юмтити (Барселона), Рафаэль Варан (Реал), Курт Зума (Эвертон)

Полузащитники: Н'Голо Канте (Челси), Блез Матюиди (Ювентус), Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур), Тангай Н'Домбеле (Лион), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Флорьян Товен (Марсель), Тома Лемар (Атлетико)

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Кингсли Коман (Бавария), Оливье Жиру (Челси), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер (Севилья).

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Фото, Видео)

Очень внушительный состав, много звезд и талантливых футболистов, который считаются одними из главных фаворитов грядущих чемпионатов Европы и мира. 

Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

А теперь посмотрим на футболистов, которые не попали в состав национальной сборной Франции на данный момент, но вполне могли бы играть уже сейчас в первой команде:

"Хотите правду?": Фекир рассказал, почему на самом деле не перешел в Ливерпуль

Ни одна из сборных не имеет такой глубины состава на данный момент, ни Германия, ни Бразилия, ни Испания и так далее. Это и является феноменом нынешней сборной Франции. Дидье Дешам самый счастливый тренер в мире вероятнее всего на данный момент, ведь его главной проблемой является не поиск игроков, а выбор, выбор лучших из лучших.

Лидер Боруссии недоволен своим рейтингом в ФИФА-2020

Напомним, сегодня сборная Франции будет играть против сборной Андорры в рамках отбора на Евро-2020 и это очередные три очка в копилку французов. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Сборная Франции, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
04 Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
05 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь