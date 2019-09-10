Лидер Боруссии недоволен своим рейтингом в ФИФА-2020

Новости спорта:Джейдон Санчо очень недоволен показателями в игре на счет некоторых своих навыков.

Английский вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо получил новую карточку FIFA 20 с обновленным рейтингом.

В прошлой версии игры он составлял 72, а в новом футбольном симуляторе 84.

Тем не менее, не всеми характеристиками англичанин остался доволен. Так, 18-летний полузащитник возмутился в шутливой форме, почему его показатель паса составляет лишь 77.

"Пас-77?!", - заметил футболист в Twitter.

Интересно, что официальный профиль разработчика EA Sports отметил: "Зачем пасовать, если у тебя дриблинг 90".

На что уже Санчо ответил: "Думаю, оба показателя должны быть 90. Это жестковато".