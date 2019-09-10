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Он остается: лидер МЮ согласовал новый контракт с клубом

Он остается: лидер МЮ согласовал новый контракт с клубом
08:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа согласовал новый контракт с клубом.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа согласовал новый контракт с клубом, сообщает The Guardian.

По новому соглашению испанец станет получать 290 тысяч фунтов за неделю. Ровно столько же сейчас зарабатывает Поль Погба.

Сроки нового контракта Де Хеа с МЮ не разглашаются. Прежнее же соглашение голкипера было рассчитано до лета 2020 года. Ситуацией хотел воспользоваться Ювентус, который зимой планировал начать переговоры с Де Хеа о переходе в клуб следующим летом на правах свободного агента.

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Давид Де Хеа выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года, заменив в рамке ворот клуба легендарного Эдвина ван дер Сара. В стартовавшем сезоне испанец провел в составе МЮ 4 матча, однажды сумев сохранить свои ворота сухими.

Следующий свой матч команда Оле-Гуннара Сульшера проведет в субботу, 14 сентября. В рамках пятого тура АПЛ она дома будет принимать Лестер.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Давид Де Хеа.
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