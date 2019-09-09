Золотой гол Блохина: шедевру в ворота Баварии исполнилось 44 года (Видео)

Новости спорта:Триумф над грозной Баварией в Суперкубке УЕФА (1975) впечатлил весь мир.

В далеком 1975-м году киевского Динамо играло в Суперкубке УЕФА с грозной мюнхенской Баварией. На тот момент Бавария была действующим обладателем Кубка чемпионов, основу которого составляли сразу несколько действующих чемпионов Евро-1972 и ЧМ-1974.

В том противостоянии (два матча) все 3 мяча забил Олег Блохин. Причем первый, на "Олимпиаштадионе", стал настоящим шедевром. Многие считают, что именно этот чудо-проход к воротам мюнхенцев и обеспечил динамовцу победу в опросе "Франс футбола" за Золотой мяч.

Суперкубок УЕФА 1975

1-й матч, Мюнхен, 09.09.1975

Бавария (Мюнхен) – Динамо (Киев) – 0:1

Гол: Блохин, 67.

Бавария: Майер, Хорсман, Шварценбек, Беккенбауер, Дюрнбергер (Рот, 46), Капельман, Цобель, Вайс, Руммениге, Мюллер, Вундер.

Динамо: Рудаков, Дамин, Фоменко, Решко, Зуев, Буряк, Коньков, Колотов, Слободян, Трошкин, Блохин.

В ответном матче в Киеве Динамо снова обыграло Баварию – 2:0 (Блохин, 40, 53).

Всего за карьеру форвард забил 336 мячей.