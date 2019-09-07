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Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Видео)

Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Видео)
20:49 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Подопечные Андрея Шевченко одержали разгромную победу над сборной Литвы в поединке отборочного цикла к чемпионату Европы 2020.

Сборная Украины в гостевом матче отбора на чемпионат Европы не оставила шансов сборной Литве, одержав уверенную победу.

Литва - Украина 0 : 3

Голы: Зинченко (7), Марлос (27), Малиновский (61)

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьеваc – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.

Первый гол в ворота сборной Литвы забил Александр Зинченко в самом дебюте поединка с передачи Марлоса. Затем Украина взяла мяч и игру под свой контроль и спустя двадцать минут ассистировавший Зинченко Марлос уже сам забил гол, прекрасно возпользовавшись моментом после резкой контратаки украинцев. 

Во второй половине игры Украина практически не позволяла ничего на поле литовцам, спокойно контролируя мяч и создавая время от времени опасные моменты у ворот Зубаса. Один из таких моментов на 61 минуте преобразовал в гол Руслан Малиновский, поразив ворота Литвы точным и сильным дальним ударом.

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После пяти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе В, имея в своем активе 13 очков. Литва распологается на последнем месте с 1 очком, но у Литвы сыграно только 4 матча.

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Напомним, второй матч в этой группе будет сыгран сегодня. Сербия на своем поле будет принимать сборную Португалии. Начало матча в 21:45. 

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола, Литва – Украина, Отбор на Евро-2020.
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