Хет-трик Кейна приносит Англии крупную победу над Болгарией (Фото, Видео)

Новости спорта:Сборная Англии одерживает разгромную победу над сборной Болгарии в рамках отбора на Евро-2020.

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Англия — Болгария 4:0

Голы: Кейн, 23, 50 (с пенальти), 73 (с пенальти), Стерлинг, 55.

Англия: Пикфорд — Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз — Баркли, Райс, Хендерсон (Маунт, 66) — Стерлинг (Санчо, 71) — Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77), Рашфорд.

Болгария: Илиев — С. Попов, Бодуров (Димитров, 65), Недялков, Божиков — Иванов (Младенов, 83), И. Попов, Сармов, Малинов, Вандерсон — Марселиньо (Десподов, 67).

Предупреждения: Кин, Роуз — Бодуров.

Лучшие моменты (1-й тайм):

Лучшие моменты (2-й тайм):

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Гарри Кейн, которому ассистировал Рахим Стерлинг. В начале второго тайма Кейн отправил второй мяч в ворота болгарской сборной, точно пробив с 11-метровой отметки. На 55-й минуте счёт до крупного довёл Стерлинг. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кейн. На 73-й Кейн оформил хет-трик, вновь забив с пенальти.

Англия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы А. Болгария (2) — на 5-м месте.