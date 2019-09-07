Скачать
Суббота, 07.09.2019
Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Видео)
Украина в ярком матче громит сборную Литвы в отборе на Евро-2020 (Видео)
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)
Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)

Экс-тренер Карпат: Мартинс и Халль могут заиграть в Шахтере и Динамо

Экс-тренер Карпат: Мартинс и Халль могут заиграть в Шахтере и Динамо
19:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший главный тренер Карпат верит в люксембургских игроков Карпат.

Экс-главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал игру летних новичков клуба — люксембуржских защитников Марвина Мартинса и Тима Халла. По словам специалиста, через некоторое время эти игроки смогут заиграть в Шахтере, Динамо или в Европе.

"Доволен и Мартинсом, и Халлем. Это футболисты, которые соответствуют нашей премьер-лиге. Уверен, что через некоторое время они заиграют в Динамо, Шахтере, или в Европе. У нас мало таких правых защитников в Украине, как Мартинс".

Марвин Мартинс в текущем сезоне отыграл во всех шести поединках Карпат в УПЛ. Тим Халл, в свою очередь, дебютировать за львовян еще не сумел.

Соколы переподписали лидера минувшего сезона

Сам же Александр Чижевский после шестого тура был уволен с поста главного тренера Карпат — его сменщиком стал экс-наставник Олимпика Роман Санжар.

В следующем туре Карпаты 14 сентября дома будут принимать Ворсклу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола, Александр Чижевский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Литва 0:3 Украина: онлайн-трансляция матча 2-й тайм
02 Британский чемпион вызвал Ломаченко на ринг
03 Харлан рассказала, как ей помог психолог Ломаченко
04 СК Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
05 Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь