Экс-тренер Карпат: Мартинс и Халль могут заиграть в Шахтере и Динамо

Новости спорта:Бывший главный тренер Карпат верит в люксембургских игроков Карпат.

Экс-главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал игру летних новичков клуба — люксембуржских защитников Марвина Мартинса и Тима Халла. По словам специалиста, через некоторое время эти игроки смогут заиграть в Шахтере, Динамо или в Европе.

"Доволен и Мартинсом, и Халлем. Это футболисты, которые соответствуют нашей премьер-лиге. Уверен, что через некоторое время они заиграют в Динамо, Шахтере, или в Европе. У нас мало таких правых защитников в Украине, как Мартинс".

Марвин Мартинс в текущем сезоне отыграл во всех шести поединках Карпат в УПЛ. Тим Халл, в свою очередь, дебютировать за львовян еще не сумел.

Сам же Александр Чижевский после шестого тура был уволен с поста главного тренера Карпат — его сменщиком стал экс-наставник Олимпика Роман Санжар.

В следующем туре Карпаты 14 сентября дома будут принимать Ворсклу.