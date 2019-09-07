Харьковские Соколы продлили контракт с лидером минувшего сезона

Новости спорта:Харьковский клуб продлил контракт с Ярославом Удоденко.

Дебютант Суперлиги Харьковские Соколы продлили контракт с опытным 32-летним защитником Ярославом Удоденко.

В прошлом сезоне Удоденко был одним из лидеров коллектива, набирая в среднем за матч 16,7 очков, отдавая 3,3 передачи и делая 6,7 подборов.

Процент попадания с игры - 52%, с дальней дистанции - 38,6%. При этом игрок проводил на паркете около 32 минут в среднем за матч.

За набранными очками Ярослав входил в топ-10 игроков Высшей лиги.

За свою карьеру защитник играл за БК Харьков, Волыньбаскет, Орлан, белорусский Гродно, казахстанский Кокшетау и чешский Колин.