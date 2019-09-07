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Президент Барселоны сделал неожиданное заявление

Президент Барселоны сделал неожиданное заявление
14:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Хосеп Бартомеу заявил, что Барселона не предлагала игроков ПСЖ в обмен на Неймара, хотя СМИ говорили обратное.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб никогда не предлагал ПСЖ игроков в рамках потенциального трансфера Неймара.

По словам функционера, игроков у блаугранас запрашивали сами парижане. В итоге, сторонам не удалось прийти к общему знаменателю.

"Барселоне не удалось удовлетворить требования ПСЖ по трансферу Неймара. Клуб никогда не предлагал обменять своих игроков, их запрашивали в Париже. С нашей стороны мы сделали все возможное", — цитирует Бартомеу Marca.

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"Это факт: Неймар просил ПСЖ вести переговоры только с Барселоной. Но этот трансфер был непростым: и на экономическом, и на человеческом уровнях. Месси не говорил мне подписать Неймара, это слухи".

Минувшим летом пресса сообщала о том, что в качестве сделки каталонцы предлагали отправить в ПСЖ целый ряд своих игроков: среди них и полузащитник Иван Ракитич, и нападающий Усман Дембеле.

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Также Бартомеу добавил, что в Барселоне не намерены возвращаться к идее подписания Неймара ближайшей зимой. Ранее говорилось, что стороны могут вернуться к переговорам следующим летом.

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В нынешнем сезоне Неймар еще не играл за ПСЖ по решению главного тренера Томаса Тухеля, который до закрытия трансферного окна предпочел дождаться окончания саги с переходом бразильца.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Новости футбола, Хосеп Бартомеу.
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