Президент Барселоны сделал неожиданное заявление

Новости спорта:Хосеп Бартомеу заявил, что Барселона не предлагала игроков ПСЖ в обмен на Неймара, хотя СМИ говорили обратное.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб никогда не предлагал ПСЖ игроков в рамках потенциального трансфера Неймара.

По словам функционера, игроков у блаугранас запрашивали сами парижане. В итоге, сторонам не удалось прийти к общему знаменателю.

"Барселоне не удалось удовлетворить требования ПСЖ по трансферу Неймара. Клуб никогда не предлагал обменять своих игроков, их запрашивали в Париже. С нашей стороны мы сделали все возможное", — цитирует Бартомеу Marca.

"Это факт: Неймар просил ПСЖ вести переговоры только с Барселоной. Но этот трансфер был непростым: и на экономическом, и на человеческом уровнях. Месси не говорил мне подписать Неймара, это слухи".

Минувшим летом пресса сообщала о том, что в качестве сделки каталонцы предлагали отправить в ПСЖ целый ряд своих игроков: среди них и полузащитник Иван Ракитич, и нападающий Усман Дембеле.

Также Бартомеу добавил, что в Барселоне не намерены возвращаться к идее подписания Неймара ближайшей зимой. Ранее говорилось, что стороны могут вернуться к переговорам следующим летом.

В нынешнем сезоне Неймар еще не играл за ПСЖ по решению главного тренера Томаса Тухеля, который до закрытия трансферного окна предпочел дождаться окончания саги с переходом бразильца.