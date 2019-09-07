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Суббота, 07.09.2019
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Donbass Open Cup: результаты первого игрового дня (Видео)

Donbass Open Cup: результаты первого игрового дня (Видео)
11:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:Стартовал восьмой Donbass Open Cup

В городе Дружковка стартовал восьмой Donbass Open Cup. На этот раз в турнире будут брать участия хозяева ХК Донбас, ещё один украинский клуб ХК Кременчух, гости из Польши Краковия и действующий победитель латвийский Земгале.

В первом матче дня ХК Донбас в сухую обыграл Кременчуг.

Кременчуг - Донбасс 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Карпенко (Кирющенков) - 17:27, 2:0 - Коренчук (Лялька - мен.) - 20:58.

Кременчуг: Новицкий (Гордюшин); Бобрусев - Данч, Савченко - Пукс, Грицких - Гриценко, Бондарук - Жеребцов; Киселев - Серанов - Зайцев, Боевых - Созонов - Колугин, Роганов - Султеев - Орлов, Хришпенц - Свищев - Григорян.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Сильницкий - Романенко, Уилсон - Яковлев, Каменьков - Пангелов-Юлдашев, Игнатенко - Григорьев, Жовнир; Лялька - Мазур - Коренчук, Рыбчик - Захаров - Никифоров, Пуголовкин - Белухин - Шабаров, Кирющенков - Карпенко - Костиков, Мостовой - Разумов.

Во втором матче Краковия в результативном матче обыграла Земгале.

Краковия - Земгале 5:4 (3:2, 1:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Ковырин (Беговс – бол.) – 08:06, 1:1 - Вачовец (Езек) – 08:44, 2:1 - Быхавски (Брынкус) – 12:52, 3:1 - Быхавски (Калиновски - бол.) – 15:47, 3:2 - Бэрнхардс (Адельсонс, Мэжулис) – 16:08, 4:2 - Барта (Бепершч) – 33:54, 5:2 - Бепершч (Калиновски, Быхавски) – 40:19, 5:3 - Высоцкис (Янда, Ковырин – бол.) – 45:59, 5:4 - Спруктс (Ковырин – бол.) – 49:52.

Краковия: Коприва (Ковалувка); Быхавски – Кручек, Езек – Ячим, Ромпковски – Гула, Гаер – Мущил; Бепершч – Калиновски – Барта, Микула – Вачовец – Капица, Каминьски – Домогала – Джевецки, Брынкус – Брыничка – Джюрджа.

Земгале: Петкус (Цимерманис); Ковырин - Янда, Мэжулис - Эймс, Грундманис - Поповс, Горшановс - Лапайнис; Спруктс - Беговс - Высоцкис, Бэрнхардс - Адельсонс - Мисюс, Минаев - Феоктистовс - Васильев, Борманис - Берзиньш - Курнигинс.

Сегодня, 7 сентября, ХК Донбас сыграет с Земгале, а Кременчуг с Краковией.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Краковия.
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