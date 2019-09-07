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В Донецкой области планируют построить олимпийскую базу

В Донецкой области планируют построить олимпийскую базу
12:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Уже получено разрешение на разработку соответствующего проекта.

В Донецкой области планируют построить олимпийскую базу, о чем сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Святогорский городской совет предоставил разрешение на разработку соответствующего проекта землеустройства под спортивный объект.

Реализацию проекта планируют осуществлять совместными усилиями государственных и общественных структур, а будущая база будет доступна как для профессиональных спортсменов, так и для массового спорта.

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Ранее о необходимости приступить к разработке олимпийской инфраструктуры публично заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Донецк, Спорт, Олимпийская база.
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