Новости спорта:Уже получено разрешение на разработку соответствующего проекта.

В Донецкой области планируют построить олимпийскую базу, о чем сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Святогорский городской совет предоставил разрешение на разработку соответствующего проекта землеустройства под спортивный объект.

Реализацию проекта планируют осуществлять совместными усилиями государственных и общественных структур, а будущая база будет доступна как для профессиональных спортсменов, так и для массового спорта.

Ранее о необходимости приступить к разработке олимпийской инфраструктуры публично заявил Президент Украины Владимир Зеленский.