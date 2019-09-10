Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Новости спорта:Сборная Украины сегодня, 10 сентября, сыграет контрольный матч против сборной Нигерии.

Главную задачу сентябрьского этапа сборная Украины уже выполнила – получила три очка в поединке квалификации к чемпионату Европы 2020. Поэтому в товарищеском поединке со сборной Нигерии Андрей Шевченко имеет полное право экспериментировать с тактикой или составом. Для этого подобный спарринг и проводится.

Хорошо также, что сборная сыграет не в Киеве, не в Харькове и не во Львове. Эти города уже привыкли к национальной команде, а вот в Днепре сборную Украины мы видим не так часто. Несмотря на статус матча, должна быть сумасшедшая поддержка от трибун "Днепр-Арены".

Товарищеский матч Украины - Нигерия состоится 10-го сентября 2019-го года, начало – в 21:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча можно на телеканале "Украина". Также картинка будет доступна на телеканале "Футбол 1".

В Интернете канал "Украина" доступен в подписках МEGOGO, Divan.tv, oll.tv, Sweet TV. На oll.tv доступны также телеканалы "Футбол 1/2".

Где еще смотреть онлайн прямую видео-трансляцию матча Украина - Нигерия?

Хорватия - Sportklub HD Croatia;

Черногория и Сербия - SportKlub HD Serbia;

США - ESPN3;

Австрия / Германия / Швейцария - DAZN;

Нигерия - SuperSport 9 Africa.