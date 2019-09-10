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Вторник, 10.09.2019
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Украина - Нигерия: сколько болельщиков ожидается на Днепр-Арене

Украина - Нигерия: сколько болельщиков ожидается на Днепр-Арене
14:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Товарищескую встречу между сборными Украины и Нигерии посетят минимум 24 тысячи болельщиков.

Товарищескую встречу между сборными Украины и Нигерии посетят минимум 24 тысячи болельщиков, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Именно столько билетов на Днепр-Арену было продано сегодняшним утром, но к нынешнему часу эта цифра могла возрасти.

Всего в продажу поступило 28 тысяч билетов на поединок и в УАФ ожидают аншлаг в Днепре. Вместительность Днепр-Арены — 31 тысяча зрителей.

Накануне открытую тренировку команды Шевченко посетили больше 7 тысяч болельщиков. До этого сборная Украины играла в Днепре в 2009 году против Англии в рамках отбора на ЧМ-2010, выиграв со счетом 1:0.

Ярмоленко признался, что заставляло его тренироваться в два раза усерднее

Товарищеский матч между Украиной и Нигерией состоится сегодня. Старт игры в 21:30.

Накануне Украина в рамках отбора на Евро-2020 уверенно победила на выезде Литву (3:0), благодаря чему улучшила свои шансы на победу в группе. На данный момент сине-желтые опережают Португалию на 8 очков.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Нигерии, Новости футбола, Днепр Арена.
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