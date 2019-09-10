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Ярмоленко признался, что заставляло его тренироваться в два раза усерднее

Ярмоленко признался, что заставляло его тренироваться в два раза усерднее
14:05 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Ярмоленко заявил, что фразы фанатов о том, что он не вернется на былой уровень, заставляли работать его в два разы усерднее.

Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, что ему помогло восстановиться от травмы.

— Сборная Украины уже топ-команда?

— А кто оценивает? Как оценивает? Самое главное — результат и игра. Я считаю, что сейчас наша страна и наши болельщики получают удовольствие и от игры, и от результата. Как и сами футболисты и тренерский штаб.

— Ты говорил, что напомнил о себе всем в Украине.

— Болельщики начали немножко забывать обо мне. Начали писать, что я уже вряд ли вернусь на прежний уровень после такой травмы. Но мне вдвойне приятнее работать.

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Эти 10 месяцев, когда я каждый день по два раза потел в тренажерном зале, думал об этих словах, которые люди писали. Думал, чтобы выйти потом и доказать, что ничего страшного не случилось, что травмы — это часть футбола. Вернуться и доказать людям, что я жив, — сказал Ярмоленко.

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Сборная Украины, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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