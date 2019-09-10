Рамос пригласил в Реал лидера сборной Франции

Новости спорта:Серхио Рамос отметил, что не против видеть в стане клуба французского хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Центрбек и капитан мадридского Реала Серхио Рамос отметил, что не против видеть в стане клуба французского хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Мне кажется, что в Реале двери всегда открыты для отличный футболистов, коим является Погба. Он один из великих игроков.

Поль другой, он показывал свою значимость в Ювентусе, а теперь и в Манчестер Юнайтед.

Мне кажется, что он привносит баланс в команду. У него огромное наступательное влияние и удивительное телосложение", - приводит слова Серхио Goal.

Ранее мы сообщали, что Мбаппе станет трансферной целью Реала в зимнее трансферное окно.