"Хотите правду?": Фекир рассказал, почему на самом деле не перешел в Ливерпуль

Новости спорта:Атакующий вингер сборной Франции Набиль Фекир прокомментировал ситуацию со своим не состоявшимся трансфером в Ливерпуль.

Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир опроверг информацию о том, что его трансфер в "Ливерпуль" сорвался из-за неудачного медицинского осмотра в прошлом году.

"Было написано много неправдивой информации, которая повлияла на меня, - цитирует игрока L'Equipe.

Особенно, в отношении моей семьи. Это неприятно. То, что было сказано в отношении моего здоровья тоже неправда. Мое колено в порядке. Если бы мое колено было в плохом состоянии, хотел был президент "Лиона" оставить меня в команде? Но хуже всего то, что говорили, что мой трансфер сорвался из-за моей семьи. Это ложь. Но придется с этим жить.

Хотите правду? Я лечился, а затем "Ливерпуль" решил не подписывать меня. В какой-то момент они хотели, чтобы я поверил, что это из-за моего колена. Нужно было найти оправдание".