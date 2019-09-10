"Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии

Новости спорта:Андрей Лунин рассказал о подготовке украинской команды к товарищескому матчу с Нигерией.

20-летний вратарь испанского «Вальядолида» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин рассказал о подготовке украинской команды к товарищескому матчу с Нигерией.

«Может, это и хорошо, что Нигерия — не европейская команда. Это совсем другой стиль, это силовая команда, которая очень хорошо готова физически. Поэтому будет сложно.

В порядке ли Андрей Шевченко, который тренировался с нами? Конечно, в порядке. Забивал. Страшно ли было отбивать его удары? Я поэтому парочку и пропустил (улыбается). Специально? Нет, конечно», — сказал Лунин.

Товарищеский матч Украина — Нигерия состоится на «Днепр-Арене» во вторник, 10-го сентября, в 21:30 по киевскому времени.