Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Футбол дороже жизни: в Иране девушка подожгла себя из-за запрета посещать стадион

Футбол дороже жизни: в Иране девушка подожгла себя из-за запрета посещать стадион
17:57 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В Иране девушка, в знак протеста против запрета женщинам посещать футбольные матчи, подожгла себя, в следствии чего умерла.

Молодая поклонница иранского футбольного клуба Естегляль была арестована за просмотр футбольного матча. В знак протеста против приговора к тюремному заключению девушка подожгла себя. Через несколько часов она умерла в больнице.

Напомним, женщины не допускаются на стадионы в Исламской Республике Иран. Иранские болельщицы давно проводят кампанию за разрешение им смотреть мужской футбол.

После исламской революции 1979 года женщинам было запрещено посещать футбольные матчи, хотя это не зафиксировано законодательно.

Команда-феномен: 55 футболистов, которые могут играть за сборную Франции

Ранее сообщалось, что экс-игрок Лиона Набиль Фекир рассказал, почему на самом деле не перешел в Ливерпуль в свое время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Спорт, Футбол, Новости футбола, Футбол в Иране.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
04 Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
05 Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь