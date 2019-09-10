Футбол дороже жизни: в Иране девушка подожгла себя из-за запрета посещать стадион

Новости спорта:В Иране девушка, в знак протеста против запрета женщинам посещать футбольные матчи, подожгла себя, в следствии чего умерла.

Молодая поклонница иранского футбольного клуба Естегляль была арестована за просмотр футбольного матча. В знак протеста против приговора к тюремному заключению девушка подожгла себя. Через несколько часов она умерла в больнице.

Напомним, женщины не допускаются на стадионы в Исламской Республике Иран. Иранские болельщицы давно проводят кампанию за разрешение им смотреть мужской футбол.

دختر آبی درگذشت سحر خدایاری، دختری که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی و حکم ۶ ماه حبس برای ورود به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، ساعاتی پیش بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.

منبع: خبرآنلاین#دختر_آبی #سحر_خدایاری #استقلال pic.twitter.com/gkSLm6Wmdo — ManotoNews (@ManotoNews) September 9, 2019

После исламской революции 1979 года женщинам было запрещено посещать футбольные матчи, хотя это не зафиксировано законодательно.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Лиона Набиль Фекир рассказал, почему на самом деле не перешел в Ливерпуль в свое время.