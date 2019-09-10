Футбол дороже жизни: в Иране девушка подожгла себя из-за запрета посещать стадион

Молодая поклонница иранского футбольного клуба Естегляль была арестована за просмотр футбольного матча. В знак протеста против приговора к тюремному заключению девушка подожгла себя. Через несколько часов она умерла в больнице.
Напомним, женщины не допускаются на стадионы в Исламской Республике Иран. Иранские болельщицы давно проводят кампанию за разрешение им смотреть мужской футбол.
دختر آبی درگذشت
سحر خدایاری، دختری که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی و حکم ۶ ماه حبس برای ورود به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، ساعاتی پیش بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.
منبع: خبرآنلاین#دختر_آبی #سحر_خدایاری #استقلال pic.twitter.com/gkSLm6Wmdo
— ManotoNews (@ManotoNews) September 9, 2019
После исламской революции 1979 года женщинам было запрещено посещать футбольные матчи, хотя это не зафиксировано законодательно.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Лиона Набиль Фекир рассказал, почему на самом деле не перешел в Ливерпуль в свое время.