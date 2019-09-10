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Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)

Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
20:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Молодежная сборная Украины не испытала проблем в поединке против сборной Мальты.

Сборная Украины U-21 реабилитировалась за поражение Финляндии U-21 и разгромила одногодок из Мальты.

Отметим, что матч проходил в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

Украина U-21 — Мальта U-21 4:0

Голы: Топалов, 17, Русин, 21, Леднев, 40, Цитаишвили, 83

Украина U-21: Билык – Милованов, Алибеков (Бабогло, 52), Быков, Дубинчак – Чеберко, Чех, Шапаренко (Смирный, 53) – Леднев (Мудрик, 77), Русин (Кожушко, 68), Топалов (Цитаишвили, 53)

Мальта U-21: Велла – Камиллери, Борг, Пулис (Цефара, 46), Греч — Хуереб, Сансоне, Шоу, Бирман (Бусуттил, 76) – Бринкат (Элуни, 89), Танти (Фриджери, 59)

Предупреждение: Шуреб.

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Напомним, сегодня национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Нигерии.

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Футбол, Сборная Мальты, Новости футбола, Сборная Украины U-21.
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