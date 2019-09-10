Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)

Сборная Украины U-21 реабилитировалась за поражение Финляндии U-21 и разгромила одногодок из Мальты.
Отметим, что матч проходил в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.
Украина U-21 — Мальта U-21 4:0
Голы: Топалов, 17, Русин, 21, Леднев, 40, Цитаишвили, 83
Украина U-21: Билык – Милованов, Алибеков (Бабогло, 52), Быков, Дубинчак – Чеберко, Чех, Шапаренко (Смирный, 53) – Леднев (Мудрик, 77), Русин (Кожушко, 68), Топалов (Цитаишвили, 53)
Мальта U-21: Велла – Камиллери, Борг, Пулис (Цефара, 46), Греч — Хуереб, Сансоне, Шоу, Бирман (Бусуттил, 76) – Бринкат (Элуни, 89), Танти (Фриджери, 59)
Предупреждение: Шуреб.
Напомним, сегодня национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Нигерии.