С годами только лучше: феноменальная статистика Роналду в сборной Португалии

Новости спорта:Нападающий Криштиану Роналду приближается к отметке в сто голов за национальную сборную Португалии.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в последнем матче в составе сборной Португалии отметился сразу четырьмя забитыми голами, а его команда одержала разгромную победу над сборной Литвы 1:5.

В этом поединке Роналду записал на свой счет 25 голов в рамках отборов на чемпионаты Европы, что сделало его лучшим в истории по данному показателю (он обошел Робби Кина, у которого 21 гол в активе). Кроме того, Криштиану приближается к отметки в 100 голов в составе своей национальной команды. На его счету уже 93 гола.

Все хет-трики Криштиану Роналду в сборной Португалии:

Примечательно, что эти 93 гола были забиты не совсем равномерно. Выступления Роналду за сборную Португалии можно разделить на два периода: с 2003 по 2012 года и с 2013 по 2019 года. За первый период он сыграл 100 поединков, в которых забил всего 37 голов, а вот за второй - в 60 матчах отметился 56 голами! Феноменальный показатель, который указывает на то, что Криш с годами как хорошее вино, становится все лучше и лучше.

Уже никто не сомневается, что Роналду перешагнет не только отметку в 100 голов за сборную, но и станет лучшим бомбардиром национальных сборных за всю историю. Для этого ему нужно догнать иранского форварда Али Даеи, на счету которого 109 голов. Ранее Криштиану обошел легендарного Ференца Пушкаша (84 гола) и стал вторым в списке лучших бомбардиров сборных в истории футбола.

Еще один феноменальный показатель Роналду, это то, что он уже забивал в ворота сорока разных стран мира!

Стоит отметить, что извечному сопернику Роналду Лионелю Месси далековато до показателей португальца. Аргентинский форвард имеет на своем счету всего 68 голов. Хоть Месси и младше Роналду на два года, но никто не имеет сомнений, что в этом показателе Лео не сможет не то что опередить, но и даже догнать экс-игрока Реала.

Напомним, Португалия является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020 и победу над Литвой приблизила их к украинской сборной в турнирной таблице на расстояние пяти очков. К тому же у действующих чемпионов Европы имеется игра в запасе.