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Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)

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Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
21:36 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Киевское Динамо потеряло очки в поединке шестого тура первенства Украины по футболу против луганской Зари.

В шестом туре УПЛ киевляне отправились на выездной поединок в Запорожье, где пытались обыграть покинувшую еврокубки луганскую Зарю.Несмотря на неплохой первый тайм, команда Михайличенко упустила преимущество, пропустив в конце встречи в результате феноменального удара через себя от центрального защитника Абу Ханны.

 

«Заря» (Луганск) - «Динамо» (Киев) 2:2

Голы: Родригес 18 (0:1). Де Пена 36 (0:2). Громов 42 (1:2). Абу 82 (2:2)

Заря: Шевченко – Тымчик, Абу, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Арвеладзе 90+2), Громов (Кабаев 75) – Будковский

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири, Буяльский, Гармаш (Сидорчук 46) – Цыганков, Де Пена (Караваев 73) – Родригес

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Похоже, надежды на чемпионский титул “Динамо” снова придется отложить.

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Заря - Динамо.
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