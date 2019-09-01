Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)

Новости спорта:Киевское Динамо потеряло очки в поединке шестого тура первенства Украины по футболу против луганской Зари.

В шестом туре УПЛ киевляне отправились на выездной поединок в Запорожье, где пытались обыграть покинувшую еврокубки луганскую Зарю.Несмотря на неплохой первый тайм, команда Михайличенко упустила преимущество, пропустив в конце встречи в результате феноменального удара через себя от центрального защитника Абу Ханны.

«Заря» (Луганск) - «Динамо» (Киев) 2:2

Голы: Родригес 18 (0:1). Де Пена 36 (0:2). Громов 42 (1:2). Абу 82 (2:2) Заря: Шевченко – Тымчик, Абу, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Арвеладзе 90+2), Громов (Кабаев 75) – Будковский Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири, Буяльский, Гармаш (Сидорчук 46) – Цыганков, Де Пена (Караваев 73) – Родригес

Похоже, надежды на чемпионский титул “Динамо” снова придется отложить.