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Легенда украинского футбола может потерять половину имущества

Легенда украинского футбола может потерять половину имущества
19:34 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает судебные разбирательства со своей женой.

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук рискует получить очередные проблемы. После открытых уголовных дел в Германии экс-капитан "сине-желтых" вынужден судиться и в России.

Де-юре жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая подала иск к экс-капитану сборной Украины о разделе имущества и взыскании алиментов. Дело рассмотрит Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает российское издание Фонтанка.

Как информирует источник, Навроцкая просит признать совместно нажитыми пять объектов недвижимости в элитном доме на Крестовском острове. На их строительство Тимощук в 2016 году заключил договоры долевого участия. Также истица просит взыскать половину средств спортсмена на счетах в Газпромбанке, а еще требует взимать треть ежемесячных доходов футболиста в пользу их двух несовершеннолетних детей.

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В исковом заявлении указано, что Навроцкая неоднократно обращалась к Тимощуку с просьбой выплачивать алименты, но получала отказ. Напомним, Тимощук и Навроцкая не живут вместе уже несколько лет, однако юридически их брак не расторгнут, хотя соответствующий процесс продолжается с 2014-го года. В интервью "Футбол 24" де-факто бывшая жена экс-капитана сборной Украины рассказала о его проблемах с законом в Германии.

"Суд принял меры по обеспечению иска и запретил совершать любые регистрационные действия с объектами недвижимости, принадлежащих Тимощуку", – уточнил юрист Андрей Тиндик.

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Отметим, Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей за национальную команду – их у него 144.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Бавария, Футбол, Анатолий Тимощук, Новости футбола.
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