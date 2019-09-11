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Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр отмечает свое 74-летие (Фото, Видео)

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Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр отмечает свое 74-летие (Фото, Видео)
15:04 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист мюнхенской Баварии Франц Беккенбауэр сегодня отмечает свой день рождения.

Сегодня, 11 сентября, исполняется 74 года легендарному немецкому футболисту и тренеру Францу Беккенбауэру.  

Беккенбауэр является одним из символов немецкого футбола и одним из главных кумиров миллионов любителей футбола как своего времени, так и современного футбола. Франц выступал в амплуа центрального защитника или полузащитника. О нем часто говорят, как о футболисте, который изобрел амплуа футбольного либеро (свободного защитника). Он абсолютно заслуженно считается лучшим центральным защитником XX века.

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За период своей карьеры Беккенбауэр дважды был удостоен звания лучшего футболиста года в Европе, принял участие в трех розыгрышах чемпионата мира, 103 раза его вызывали в лагерь национальной сборной ФРГ. Франц Беккенбауэр стал первым из немецких футболистов, кто сыграл в футболке национальной сборной более ста поединков (в будущем это достижение превзошел легендарный Лотар Маттеус, сыгравший 150 матчей и установивший тем самым мировой рекорд).

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В роли капитана сборной ФРГ Беккенбауэр стал триумфатором чемпионата мира по футболу 1974 г. В составе мюнхенской Баварии три сезона подряд выиграл трофей Кубка европейских чемпионов (1974—1976 годах), а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Беккенбауэр является единственным футболистом, который был капитаном трех разных команд. Защищал цвета мюнхенской Баварии, Гамбурга (ФРГ) и Нью-Йорк Космос (США).

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На посту главного тренера со сборной ФРГ побеждал на мундиале 1990. Начиная с 1994 года Франц Беккенбауэр занимал пост президента Баварии, а с февраля 2002 года — должность председателя правления АО ФК Бавария.

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Беккенбауэр сыграл в Бундеслиге 440 игр, все его называли мастером комбинационного футбола. Будучи игроком оборонительного плана, Франц очень часто подключался к атакующим действиям своих команд. Беккенбауэр всегда отдавался игре полностью, не терпел симуляции как со стороны своих партнеров по команде, так и чужих футболистов.

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За всю свою карьеру Франц Беккенбауэр сыграл 747 поединков, в которых отметился 97 голами.

Список трофеев (как игрок):

Бавария

Чемпион ФРГ (4): 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74

Обладатель Кубка ФРГ (4): 1966, 1967, 1969, 1971

Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (3): 1973/74, 1974/75, 1975/76

Обладатель Кубка Кубков УЕФА: 1966/67

Обладатель Межконтинентального кубка: 1976

Нью-Йорк Космос

Чемпион США (3): 1977, 1978, 1980

Гамбург

Чемпион ФРГ: 1981/82

Сборная Германии

Чемпион мира: 1974

Чемпион Европы: 1972

Серебряный призер чемпионата мира: 1966

Бронзовый призер чемпионата мира: 1970

Серебряный призер чемпионата Европы: 1976

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Достижения в тренерской карьере:

Сборная Германии

Чемпион мира: 1990

Финалист ЧМ 1986

Олимпик Марсель

Чемпион Франции: 1991/92

Бавария

Чемпион Германии: 1993/94

Обладатель Кубка УЕФА: 1995/96

Известные цитаты Франца Беккенбауэра:

"Футбол – самая существенная из несущественных вещей", "Успех — застенчивый парень. Для его достижения нужно правильное сочетание ветра, звезд и луны", "Знаете, кому я больше всего сочувствовал? Мячу!".

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Беккенбауэр является отцом пятерых сыновей. Один из его детей — Стефан — пошел по стопам отца и стал футболистом, но карьера у него сложилась не совсем удачно. Стефан выступал за Баварию II и несколько команд Второй Бундеслиги. Кроме того, некоторое время играл в чемпионате Швейцарии за Гренхен. Завершил свою игровую карьеру Стефан довольно рано, в 29 лет, причиной тому стала травма колена.

Подборка лучших голов Беккенбауэра:

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Сейчас Беккенбауэр давно уже не играет, но о нем все еще помнят, о нем говорят, с ним сравнивают всех самых лучших защитников современного футбола. Своей игрой он заслуженно абсолютно завоевал сердца миллионов поклонников. Всегда отдавался игре полностью, чем заслужил уважение не только болельщиков команд за которые играл, но и даже фанатов команд против которых играл и также своих партнеров по команде. 

Сегодня Франц Беккенбауэр, или как его еще называют Кайзер, отмечает свое 74-летие и мы желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за все, Легенда!

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