Невероятная Эдит Пиаф: необычные факты из жизни выдающейся певицы (Фото)

1 Родившись в нищете - в нищете умерла. В ранней юности пережила смерть маленькой дочурки, а в рассвете лет – смерть любимого. В детские годы боролась со слепотой, в старости – с раком. А еще выжила в двух автомобильных катастрофах, перенесла семь операций, три комы, попытку самоубийства; на протяжении всей жизни, страдая от алкогольной и наркотической зависимости, перенесла несколько приступов белой горячки и приступ безумия. Не слишком ли этого много для одной судьбы, легшей на плечи маленькой женщины?... И, принимая свою тяжелую долю, без сожаления, Эдит говорила: "Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила прежде всего ее – жизнь."

2 Легенда рождения Помимо вышесказанного, имя знаменитой парижской дивы Эдит Пиаф окутано множеством легенд, одна из которых гласит, что родилась она на улице, а если быть точнее, то на ступеньках дома №72, в бедном парижском квартале Бельвиль. "Когда начались схватки, моя мать спустилась вниз, чтобы здесь дожидаться "скорой помощи", за которой побежал отец. Когда же карета приехала, я уже появилась на свет божий. Стало быть, я могу сказать, что родилась на улице. В качестве акушерок при родах были двое дежурных полицейских, два милейших блюстителя порядка, совершавших обход...". И случилось это холодным декабрьским днем в 1915 году. А вполне возможно эта история вымысел самой эксцентричной певицы, которой лишний раз хотелось подчеркнуть то, что она действительно дитя парижских улиц.

3 Тяжелое детство Девочка от рождения носила имя Эдит Джованна Гассьон, ее отец был циркачом-акробатом, мать - уличной певицей. И поскольку, вскоре после ее рождения глава семьи был мобилизован на войну, а матери совсем никакого дела до новорожденной дочурки не было, маленькую Эдит до полутора лет растила бабушка по материнской линии, марокканская берберка. Женщина любила хорошенько выпить и, чтобы малышка больше спала и не мешала ей, подливала внучке вино в бутылочку с водой. Жуткие условия, в которых содержалась маленькая девочка привели к воспалению глаз и постепенной потере зрения. И кто знает, чем бы это все закончилось для Эдит, если бы отец не вернулся с войны и не забрал ее к своей матери в Нормандию, где та содержала бордель.

4 Чудо исцеления Так, среди проституток маленькой Эдит пришлось провести свое детство. Ее все любили и баловали. А когда выяснилось, что девочка совсем ослепла, всем борделем решили совершить паломничество к святой Терезе в город Лизье и вымолить ей исцеление. Бабушка ко всему прочему дала обет пожертвовать церкви 10 000 франков в случае выздоровления внучки. Чудо свершилось, и в назначенный срок - Эдит прозрела. С тех пор святую Терезу она считала своей покровительницей, ее образок всю жизнь был при ней.

5 Начало артистической карьеры А когда пришло время идти в школу, для Эдит наступили нелегкие времена. Ее там сразу невзлюбили за своенравный нрав, но в большей степени из-за того, что жила при борделе. В 9-летнем возрасте дочку забирает к себе отец, выступавший в бродячей труппе циркачей. На этом учеба Эдит закончилась, зато началась карьера будущей звезды. Девочка, сопровождая бродячих артистов, на парижских улицах распевала песенки и ходила по кругу со шляпой в руках, собирая деньги со зрителей. К слову сказать, недополученное образование давало о себе знать - певица всю жизнь писала с ошибками, в частности, тексты песен, которые сочиняла сама.

6 И к 15 годам, зарабатывая на пропитание, Эдит пела на улицах Парижа, в барах, ночных притонах и даже в солдатских казармах.

7 Мужья, мужчины и любовники парижской дивы У Эдит Пиаф было множество романов, которые она заводила и разрывала, не задумываясь, и без сожаления. Как только эта крохотная женщина начинала ощущать, что чувства остывают, она тут же бросала мужчину и отправлялась на поиски новых приключений. "Женщина, которая позволяет, чтобы ее бросили, – круглая дура. Мужиков пруд пруди. Только нужно найти замену не после, а до...", – говорила певица. А еще она признавалась:"Я знаю, что не святая: мне не хватит и десяти пальцев, чтобы сосчитать моих любовников. Очень легко бросить в меня камень. Но я все время искала того, на кого могла бы опереться, кому могла бы довериться до конца. Я искала и не находила. Может, в этом была моя судьба. Если я и переходила из рук в руки, то не потому, что была шлюхой, а потому, что искала такую любовь, которая перевернула бы всю мою жизнь".

8 Луи Дюппон - первый муж юной Эдит В 16 лет в одном из баров Эдит познакомилась с 17-летним курьером Луи Дюппоном, в гражданском браке с которым Пиаф родила дочь Марсель. Этот брак для будущей звезды оказался весьма тягостным - муж требовал, чтобы она отказалась от работы в сомнительных заведениях. Однако Эдит, не подчинившись, забрали дочь и ушла от мужа. Но вскоре Луи похитил малышку в надежде на то, что непокорная жена вернется к нему. Но та не вернулась. Более того, 2-летний ребенок неожиданно заболел менингитом. Итог был трагическим - девочка умерла. Больше у певицы детей не было.

9 Альбер - сутенер Следующим возлюбленным Пиаф был сутенер Альбер. Он попытался сделать из нее проститутку, а когда не вышло - приспособил девушку для другого занятия: она отслеживала для него в развлекательных заведениях богато одетых женщин, которых Альбер позже очаровывал и обирал до нитки. Когда Пиаф, опомнившись, решила покончить с этими отношениями, он попытался ее застрелить - она чудом осталась жива.

10 Луи Лепле - добрый гений В 20 лет уличную певицу заприметил Луи Лепле, владелец ночного клуба "Жернис" и пригласил к себе на прослушивание. Он был первым добрым гением будущей звезды, научившим ее работать с аккомпаниатором, со вкусом одеваться, правильно вести себя на сцене, следить за мимикой и жестикуляцией. Именно этот мужчина придумал ей сценическое имя - "Пиаф", что в переводе означало "воробышек". По-видимому, такая ассоциация у Лепле возникла из-за маленького роста Эдит - 142 сантиметра. Афиши того времени пестрели портретами Эдит с подписью - "Малышка Пиаф". Это был ошеломительный успех для девушки, вырвавшейся из нищеты парижских улиц.

11 Как позже вспоминал Лепле: "Эта несуразная, нескладная девочка просто расцветала на сцене. Когда она начинала петь, весь зал замирал. Что было по-настоящему удивительным, так это то, что во время выступления она казалась необычайно красивой". Эту встречу Пиаф до конца жизни считала судьбоносной, поэтому так тяжело перенесла убийство Лепле. К слову, полиция длительное время считала ее косвенно причастной к этому преступлению. Лишь, спустя месяцы, с Пиаф были сняты все обвинения.

12 Рэймон Ассо - Пигмалион, сотворивший Галатею Знакомство с поэтом Рэймоном Ассо также было для воробышка судьбоносным, он постепенно и не торопясь создал из талантливой, но при этом весьма вульгарной и неряшливой девицы звезду. Он был первым мужчиной, которому она подчинилась беспрекословно. Буквально все: и песни, и его советы, и жесткие замечания вносили в ее образ новые прекрасные черты. Именно в это время расцвел ее потрясающий талант певицы. Она уже исполняла не пустые шансоньетки, она пела о трепетной любви, переживая на яву это глубокое и прекрасное чувство. Постепенно, она превращалась в ту, которой совсем скоро начнет восхищаться весь мир. Однако пройдет не так много времени и эти отношения станут утомлять Эдит, так как быть ведомой было не в ее характере. "Нельзя отдавать себя во власть мужчины или кого бы то ни было. " Прожив с ним три года, она ушла от него ради другого - певца Поля Мерисса. Их краткосрочный роман был преисполнен постоянных ссор и потасовок. А Раймона Ассо она по-прежнему ценила, уважала и до конца своих дней оставалась ему благодарна, не упуская случая отметить, что именно он "сделал из нее человека" и "настоящую актрису".

13 Ив Монтан - звезда, которую зажгла Пиаф Порвав с мимолетным увлечением певцом, в жизни Пиаф появился молодой шансонье Ив Монтан. И не то чтобы она в него влюбилась, просто уже состоявшаяся певица неожиданно решила "принять в нем участие". Теперь уже она в роли наставницы заставила Ива сменить репертуар и имидж, а также избавиться от сильного южного акцента, что позволило перспективному артисту пробиться на большую сцену. Страстно влюбленный Монтан невыносимо ее ревновал - и, надо заметить, она действительно давала ему массу поводов. Этого Эдит терпеть долго не стала и через два года прервала их отношения, выставив Ива за дверь. Стоит сказать, что, "выбившись в люди", малышка Пиаф не раз оказывала содействие талантливым мужчинам, помогая подниматься по карьерной лестнице.

14 Марсель Сердан - любовь всей жизни

15 Однажды, гастролируя по Америке, звезда познакомилась с известным французским боксером Марселем Серданом. Именно он стал главным мужчиной в жизни малышки Пиаф. Однако было одно "но", омрачавшее их счастье, – Сердан был женат, и у него было трое детей. Он до конца своих дней разрывался между семьей и любимой женщиной. По первому ее зову он мчался к своему воробышку на край земли. Такой порыв однажды трагически оборвал его жизнь. Их роман продлился всего год, начавшись в 1948 году, он закончился 28 октября 1949-го. Именно в этот день Сердан полетел из Парижа к ней в Нью-Йорк. Хотелось бы лишь добавить, что после его трагической гибели певица впала в глубочайшую депрессию, от которой спасалась морфием и алкоголем. Невыносимая боль в сердце певицы после трагедии не оставляла ее ни на секунду. Она полностью винила себя в случившемся."За любовь, за счастье нередко приходится расплачиваться слезами"– говорила она. Эта потеря буквально день за днем поглощала ее душевные силы. Она стала безбожно пить, бродила в рваной одежде по улицам, попадала в аварии несколько раз. Результатом чего были многочисленные переломы, которые требовали лечения сильными обезболивающими. Дело дошло даже до попытки суицида.

16 Тео Сарапо - второй и последний муж Пиаф С подорванным здоровьем Эдит практически прекращает общение с внешним миром, заживо похоронив себя в своем доме. Она часто ложилась в больницу, чтобы поддержать свое израненное и изломанное тело. Именно там она повстречает свою позднюю любовь - Тео Сарапо. Как-то высокий привлекательный юноша, который был на 20 лет младше Пиаф, принес ей в палату куклу. Потом после недели посещения ее в больнице, он сделал 47-летней певице предложение. Позже Пиаф скажет: "По-настоящему я любила только Марселя Сердана. И всю свою жизнь ждала только Тео Сарапо".

17 При этом Тео заблаговременно знал, что невеста очень больна, и "свадьба не принесет ему ничего, кроме горя и долгов". Незадолго до смерти Пиаф был поставлен онкологический диагноз. И действительно, их брак продлился считанные месяцы. Вскоре Пиаф умерла, оставив Тео долги в семь миллионов франков. Таковым был итог этой грустной истории любви.