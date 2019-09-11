Невероятная Эдит Пиаф: необычные факты из жизни выдающейся певицы (Фото)

Родившись в нищете - в нищете умерла. В ранней юности пережила смерть маленькой дочурки, а в рассвете лет – смерть любимого. В детские годы боролась со слепотой, в старости – с раком. А еще выжила в двух автомобильных катастрофах, перенесла семь операций, три комы, попытку самоубийства; на протяжении всей жизни, страдая от алкогольной и наркотической зависимости, перенесла несколько приступов белой горячки и приступ безумия. Не слишком ли этого много для одной судьбы, легшей на плечи маленькой женщины?...
И, принимая свою тяжелую долю, без сожаления, Эдит говорила: "Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила прежде всего ее – жизнь."
Легенда рождения
Помимо вышесказанного, имя знаменитой парижской дивы Эдит Пиаф окутано множеством легенд, одна из которых гласит, что родилась она на улице, а если быть точнее, то на ступеньках дома №72, в бедном парижском квартале Бельвиль. "Когда начались схватки, моя мать спустилась вниз, чтобы здесь дожидаться "скорой помощи", за которой побежал отец. Когда же карета приехала, я уже появилась на свет божий. Стало быть, я могу сказать, что родилась на улице. В качестве акушерок при родах были двое дежурных полицейских, два милейших блюстителя порядка, совершавших обход...". И случилось это холодным декабрьским днем в 1915 году.
А вполне возможно эта история вымысел самой эксцентричной певицы, которой лишний раз хотелось подчеркнуть то, что она действительно дитя парижских улиц.
Тяжелое детство
Девочка от рождения носила имя Эдит Джованна Гассьон, ее отец был циркачом-акробатом, мать - уличной певицей. И поскольку, вскоре после ее рождения глава семьи был мобилизован на войну, а матери совсем никакого дела до новорожденной дочурки не было, маленькую Эдит до полутора лет растила бабушка по материнской линии, марокканская берберка. Женщина любила хорошенько выпить и, чтобы малышка больше спала и не мешала ей, подливала внучке вино в бутылочку с водой. Жуткие условия, в которых содержалась маленькая девочка привели к воспалению глаз и постепенной потере зрения. И кто знает, чем бы это все закончилось для Эдит, если бы отец не вернулся с войны и не забрал ее к своей матери в Нормандию, где та содержала бордель.
Чудо исцеления
Так, среди проституток маленькой Эдит пришлось провести свое детство. Ее все любили и баловали. А когда выяснилось, что девочка совсем ослепла, всем борделем решили совершить паломничество к святой Терезе в город Лизье и вымолить ей исцеление. Бабушка ко всему прочему дала обет пожертвовать церкви 10 000 франков в случае выздоровления внучки. Чудо свершилось, и в назначенный срок - Эдит прозрела. С тех пор святую Терезу она считала своей покровительницей, ее образок всю жизнь был при ней.
Начало артистической карьеры
А когда пришло время идти в школу, для Эдит наступили нелегкие времена. Ее там сразу невзлюбили за своенравный нрав, но в большей степени из-за того, что жила при борделе. В 9-летнем возрасте дочку забирает к себе отец, выступавший в бродячей труппе циркачей. На этом учеба Эдит закончилась, зато началась карьера будущей звезды. Девочка, сопровождая бродячих артистов, на парижских улицах распевала песенки и ходила по кругу со шляпой в руках, собирая деньги со зрителей. К слову сказать, недополученное образование давало о себе знать - певица всю жизнь писала с ошибками, в частности, тексты песен, которые сочиняла сама.
И к 15 годам, зарабатывая на пропитание, Эдит пела на улицах Парижа, в барах, ночных притонах и даже в солдатских казармах.
Мужья, мужчины и любовники парижской дивы
У Эдит Пиаф было множество романов, которые она заводила и разрывала, не задумываясь, и без сожаления. Как только эта крохотная женщина начинала ощущать, что чувства остывают, она тут же бросала мужчину и отправлялась на поиски новых приключений. "Женщина, которая позволяет, чтобы ее бросили, – круглая дура. Мужиков пруд пруди. Только нужно найти замену не после, а до...", – говорила певица.
А еще она признавалась:"Я знаю, что не святая: мне не хватит и десяти пальцев, чтобы сосчитать моих любовников. Очень легко бросить в меня камень. Но я все время искала того, на кого могла бы опереться, кому могла бы довериться до конца. Я искала и не находила. Может, в этом была моя судьба. Если я и переходила из рук в руки, то не потому, что была шлюхой, а потому, что искала такую любовь, которая перевернула бы всю мою жизнь".
Луи Дюппон - первый муж юной Эдит
В 16 лет в одном из баров Эдит познакомилась с 17-летним курьером Луи Дюппоном, в гражданском браке с которым Пиаф родила дочь Марсель. Этот брак для будущей звезды оказался весьма тягостным - муж требовал, чтобы она отказалась от работы в сомнительных заведениях. Однако Эдит, не подчинившись, забрали дочь и ушла от мужа. Но вскоре Луи похитил малышку в надежде на то, что непокорная жена вернется к нему. Но та не вернулась. Более того, 2-летний ребенок неожиданно заболел менингитом. Итог был трагическим - девочка умерла. Больше у певицы детей не было.
Альбер - сутенер
Следующим возлюбленным Пиаф был сутенер Альбер. Он попытался сделать из нее проститутку, а когда не вышло - приспособил девушку для другого занятия: она отслеживала для него в развлекательных заведениях богато одетых женщин, которых Альбер позже очаровывал и обирал до нитки. Когда Пиаф, опомнившись, решила покончить с этими отношениями, он попытался ее застрелить - она чудом осталась жива.
Луи Лепле - добрый гений
В 20 лет уличную певицу заприметил Луи Лепле, владелец ночного клуба "Жернис" и пригласил к себе на прослушивание. Он был первым добрым гением будущей звезды, научившим ее работать с аккомпаниатором, со вкусом одеваться, правильно вести себя на сцене, следить за мимикой и жестикуляцией. Именно этот мужчина придумал ей сценическое имя - "Пиаф", что в переводе означало "воробышек". По-видимому, такая ассоциация у Лепле возникла из-за маленького роста Эдит - 142 сантиметра. Афиши того времени пестрели портретами Эдит с подписью - "Малышка Пиаф". Это был ошеломительный успех для девушки, вырвавшейся из нищеты парижских улиц.
Как позже вспоминал Лепле: "Эта несуразная, нескладная девочка просто расцветала на сцене. Когда она начинала петь, весь зал замирал. Что было по-настоящему удивительным, так это то, что во время выступления она казалась необычайно красивой".
Эту встречу Пиаф до конца жизни считала судьбоносной, поэтому так тяжело перенесла убийство Лепле. К слову, полиция длительное время считала ее косвенно причастной к этому преступлению. Лишь, спустя месяцы, с Пиаф были сняты все обвинения.
Рэймон Ассо - Пигмалион, сотворивший Галатею
Знакомство с поэтом Рэймоном Ассо также было для воробышка судьбоносным, он постепенно и не торопясь создал из талантливой, но при этом весьма вульгарной и неряшливой девицы звезду. Он был первым мужчиной, которому она подчинилась беспрекословно. Буквально все: и песни, и его советы, и жесткие замечания вносили в ее образ новые прекрасные черты. Именно в это время расцвел ее потрясающий талант певицы.
Она уже исполняла не пустые шансоньетки, она пела о трепетной любви, переживая на яву это глубокое и прекрасное чувство. Постепенно, она превращалась в ту, которой совсем скоро начнет восхищаться весь мир. Однако пройдет не так много времени и эти отношения станут утомлять Эдит, так как быть ведомой было не в ее характере. "Нельзя отдавать себя во власть мужчины или кого бы то ни было. " Прожив с ним три года, она ушла от него ради другого - певца Поля Мерисса. Их краткосрочный роман был преисполнен постоянных ссор и потасовок.
А Раймона Ассо она по-прежнему ценила, уважала и до конца своих дней оставалась ему благодарна, не упуская случая отметить, что именно он "сделал из нее человека" и "настоящую актрису".
Ив Монтан - звезда, которую зажгла Пиаф
Порвав с мимолетным увлечением певцом, в жизни Пиаф появился молодой шансонье Ив Монтан. И не то чтобы она в него влюбилась, просто уже состоявшаяся певица неожиданно решила "принять в нем участие". Теперь уже она в роли наставницы заставила Ива сменить репертуар и имидж, а также избавиться от сильного южного акцента, что позволило перспективному артисту пробиться на большую сцену. Страстно влюбленный Монтан невыносимо ее ревновал - и, надо заметить, она действительно давала ему массу поводов. Этого Эдит терпеть долго не стала и через два года прервала их отношения, выставив Ива за дверь.
Стоит сказать, что, "выбившись в люди", малышка Пиаф не раз оказывала содействие талантливым мужчинам, помогая подниматься по карьерной лестнице.
Марсель Сердан - любовь всей жизни
Однажды, гастролируя по Америке, звезда познакомилась с известным французским боксером Марселем Серданом. Именно он стал главным мужчиной в жизни малышки Пиаф. Однако было одно "но", омрачавшее их счастье, – Сердан был женат, и у него было трое детей. Он до конца своих дней разрывался между семьей и любимой женщиной. По первому ее зову он мчался к своему воробышку на край земли. Такой порыв однажды трагически оборвал его жизнь. Их роман продлился всего год, начавшись в 1948 году, он закончился 28 октября 1949-го. Именно в этот день Сердан полетел из Парижа к ней в Нью-Йорк.
Хотелось бы лишь добавить, что после его трагической гибели певица впала в глубочайшую депрессию, от которой спасалась морфием и алкоголем. Невыносимая боль в сердце певицы после трагедии не оставляла ее ни на секунду. Она полностью винила себя в случившемся."За любовь, за счастье нередко приходится расплачиваться слезами"– говорила она. Эта потеря буквально день за днем поглощала ее душевные силы. Она стала безбожно пить, бродила в рваной одежде по улицам, попадала в аварии несколько раз. Результатом чего были многочисленные переломы, которые требовали лечения сильными обезболивающими. Дело дошло даже до попытки суицида.
Тео Сарапо - второй и последний муж Пиаф
С подорванным здоровьем Эдит практически прекращает общение с внешним миром, заживо похоронив себя в своем доме. Она часто ложилась в больницу, чтобы поддержать свое израненное и изломанное тело. Именно там она повстречает свою позднюю любовь - Тео Сарапо. Как-то высокий привлекательный юноша, который был на 20 лет младше Пиаф, принес ей в палату куклу. Потом после недели посещения ее в больнице, он сделал 47-летней певице предложение. Позже Пиаф скажет: "По-настоящему я любила только Марселя Сердана. И всю свою жизнь ждала только Тео Сарапо".
При этом Тео заблаговременно знал, что невеста очень больна, и "свадьба не принесет ему ничего, кроме горя и долгов". Незадолго до смерти Пиаф был поставлен онкологический диагноз. И действительно, их брак продлился считанные месяцы. Вскоре Пиаф умерла, оставив Тео долги в семь миллионов франков. Таковым был итог этой грустной истории любви.
И в заключение хотелось бы привести слова, когда-то сказанные знаменитой маленькой женщиной, по поводу того каковой в ее жизни была любовь: "Она всегда от меня ускользала, - сокрушалась певица. - Я никогда не могла долго удержать в своих объятиях того, кого любила. Каждый раз, когда начинала верить, что нашла того, кто будет для меня всем, все рушилось, и я оставалась одна".