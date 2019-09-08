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Ракель Уэлч: самая желанная женщина 1970-х, и все благодаря бикини (Фото)

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Ракель Уэлч: самая желанная женщина 1970-х, и все благодаря бикини (Фото)
12:44 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Американская актриса и певица Ракель Уэлч впервые привлекла к себе внимание, исполнив одну из главных ролей в фильме 1966 года "Фантастическое путешествие".

  • 1

    Нашему зрителю, как и всему остальному миру, Уэлч, скорее всего, известна по картине "Миллион лет до нашей эры" того же года, где актриса произносит всего три фразы и предстает в бикини из кожи оленя.

  • 2

    Именно после выхода этого фильма, Ракель Уэлч обрела славу и стала секс-символом своего времени. А ее фотографи в бикини стала самым продаваемым постером.

  • 3

    Джо Ракель Техада родилась 5 сентября 1940 года в Чикаго в семье боливийца Армандо Карлоса Техада Уркисо, авиационного инженера, и англичанки Джозефин Сара Холл. У актрисы есть младший брат Джеймс и младшая сестра Гейл Кэрол.

  • 4

    Семья переехала в Сан-Диего, Калифорния, когда Ракель было два года. С детства девочка отличалась артистичностью, занималась балетом до 17 лет, но бросила его, поскольку, по мнению преподавателя, у нее была неподходящая фигура.

  • 5

    С 14 лет участвовала в конкурсах красоты, преимущественно побеждая. Родители развелись, когда Уэлч закончила школа.

  • 6

    В 1958 году будущая актриса окончила школу и год спустя вышла замуж за школьного друга Джеймса Уэлча, чью фамилию и оставила после развода в 1964 году. У пары родилось двое детей - сын Дэймон и дочь Лэтанн.

  • 7

    Всего Ракель Уэлч была замужем четыре раза, однако и последний ее брак с Ричардом Палмером закончился разводом в 2008 году. В одном из интервью актриса заявила, что не намерена больше выходить замуж.

  • 8

    Уэлч училась в университете штата Калифорния в Сан-Диего, но из-за развода и будучи матерью двух детей, так и не окончила его. Принимала участие в нескольких постановках местного театра.

  • 9

    Работала на местной телестанции KFMB в качестве ведущей прогноза погоды. После развода переехала в Даллас, где работала моделью в Neiman Marcus и официанткой.

  • 10

    В 1963 году переехала в Лос-Анджелес и стала ходить на пробы. Встретила голливудского агента Патрика Кертиса, бывшего в детстве звездой, который стал ее менеджером. Вместе они придумали образ секс-символа и избавились от настоящей фамилии Техада, чтобы ее не воспринимали как латиноамериканскую актрису, и взяли фамилию первого мужа Уэлч.

  • 11

    Первая характерная роль досталось Уэлч в фильме 1965 года A Swingin’ Summer. В том же году она получила награду как лучшая дебютанка и ее заметила жена продюсера Сола Дэвида, которая и посоветовала ее кандидатуру компании 20th Century Fox.

  • 12

    Уэлч была выбрана на главную роль в фильме "Фантастическое путешествие", который принес ей славу. После этого студия Fox позволила ей сняться в фильме "Миллион лет до нашей эры", римейке картины 1940 года.

  • 13

    Актриса предстала перед зрителем в одном бикини, которое восторженные критики назвали "каноническим образом 1960-ых". Газета The New York Times в обзоре фильма назвала актрису "прекрасным и живым памятником женскому роду". "Хотя она произнесла за весь фильм три фразы, ее соблазнительная фигура в меховом бикини сделала из нее звезду и мечту миллионов молодых людей".

  • 14

    Рекламное фото к фильму стало самым продаваемым постером, а Ракель Уэлч назвали секс-символом своего времени.

  • 15

    Благодаря красоте и популярности актрисы Playboy назвал ее "Самой желанной женщиной" 1970-ых годов.

  • 16

    В 1974 году получила "Золотой глобус" как "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за фильм "Три мушкетера", где она сыграла Констанцу. Была снова номинирована на "Золотой глобус" за роль в драме "Право умереть" 1987 года.

  • 17

    В 1979 году позировала для фотосесии Playboy, полностью не обнажаясь. Хью Хефнер был крайне недоволен ее условием не раздеваться, однако позже признался, что Ракель Уэлч "является самой сексуальной женщиной в мире и без необходимости снимать всю одежду. Она отказалась раздеваться, и я отступил. Получившиеся фотографии доказали ее правоту".

  • 18

    На протяжении всей карьеры Уэлч отказывалась полностью раздеваться на экране. Однажды она сказала: "То, что я делаю на экране, никоим образом нельзя приравнивать к тому, что я делаю в своей личной жизни. Вне экрана я сдержанна и строга, не люблю шумиху".

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Фото, Бикини, Американская актриса, Ракель Уэлч, Самая желанная женщина 1970-х.
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