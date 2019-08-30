Скачать
Пятница, 30.08.2019
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс

От пацанки до панянки: как менялась жизнь необычной супермодели Кары Делевинь

Смотрите фото (17)
От пацанки до панянки: как менялась жизнь необычной супермодели Кары Делевинь
16:59 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Имя Кары Делевинь в последнее время не сходит со страниц мировой прессы.

  • 1

    В свои 27 лет она успела достичь многого – стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых супермоделей, музой Карла Лагерфельда, амбассадором элитных брендов, актрисой и бизнесвумен. А в юности она и представить не могла, что ее будут называть одной из красивейших девушек мира, ведь сама себя Кара считала странной, неуклюжей и комплексовала по поводу своей внешности. Как гадкому утенку удалось превратиться в лебедя и покорить весь мир?

  • 2

    Кара Делевинь родилась в Лондоне в аристократической семье, приближенной к британской королевской династии – она приходилась троюродной племянницей принцессе Уэльской Диане. Ее крестной была знаменитая актриса Джоан Коллинз, а мать имела непосредственное отношение к миру моды – она работала шоп-ассистентом в сети престижных магазинов. Казалось бы, все способствовало тому, чтобы Кара с юности выбрала для себя модельное будущее, но ей самой тогда это казалось невозможным.

  • 3

    В юности Кара считала себя некрасивой, более того, называла себя "маленьким злобным гоблином" с несносным характером и повадками мальчишки-хулигана. Она рассказывала: "Мне казалось, что внешне я похожа на гнома. Я переживала, что с такой внешностью модельный бизнес меня не примет. Я была похожа на мальчишку, не носила платья, только джинсы и майки. Росла диким ребенком, настоящим сорванцом… Я никогда не думала, что стану моделью. Я никогда и не хотела быть моделью, не думала, что люди воспримут меня, как модель. Я была очень странным и неуклюжим ребенком, маленьким гремлином". От ее жестоких выходок страдали и одноклассники, и родные сестры – однажды она даже подложила в обувь сестре живого скорпиона!

  • 4

    В 16 лет неприятие самой себя переросло в настоящую ненависть, и у Кары случился срыв. Позже она вспоминала: "У меня были суицидальные мысли. Я больше не могла с этим справляться. Я очень быстро поняла, как мне повезло, и какие преимущества я имею, но все, чего я хотела – это умереть. Поэтому я чувствовала такую вину, поэтому я ненавидела себя, и это было циклом… Я знала, что нужно чем-то заняться, чтобы не сойти с ума". Ее лечили антидепрессантами, но Кара побоялась попасть в зависимость и приняла решение от них отказаться.

  • 5

  • 6

    В 17 лет Кара Делевинь начала карьеру модели. Во время учебы в частной школе она попалась на глаза основательнице модельного агентства Саре Дукас, открывшей в свое время Кейт Мосс. Она увидела в высокой стройной девушке с необычной внешностью большой потенциал, и вскоре Кара появилась на подиуме. Спустя 3 года Делевинь стала амбассадором бренда "Burberry Beauty". Она участвовала в показах крупнейших модных домов, появлялась на обложках глянцевых изданий, работала с известными во всем мире компаниями "H&M", "Blumarine", "Zara". Британский "Vogue" удостоил ее звания "Звездного лица осеннего и зимнего сезонов 2012-2013 гг.", а на церемонии British Fashion Awards она стала моделью года.

  • 7

    Карл Лагерфельд считал ее своей музой. Говорят, его покорили ее густые брови и бунтарский характер. Их отношения были очень трогательными. Однажды модельер устроил ей романтический сюрприз: вернувшись в свой номер в отеле после светского мероприятия, она обнаружила там цветы, воздушные шарики и выложенное лепестками роз юбилейное число ее подписчиков в социальной сети – 10 млн. При этом с ней Лагерфельд всегда практиковал метод кнута и пряника: осуждал за татуировки и бесконечные селфи, но при этом не переставал восхищаться ее профессионализмом, необычной внешностью и умением оставаться на подиуме живой и непосредственной.

  • 8

  • 9

    Сегодня ее называют одной из самых успешных, влиятельных и высокооплачиваемых супермоделей в мире. Но для нее до сих пор удивительно то, что она смогла сделать столь головокружительную карьеру модели, ведь у нее всегда были другие приоритеты. "Красота совсем не была важна для меня тогда, да и сейчас тоже… Это роль, которую я играю. И это становится немного утомительным, потому что я хочу развиваться внутренне, а позирование совсем не помогает в этом, потому что ты тратишь много времени, чтобы сосредоточиться на внешней стороне", – признается Кара. Наверное, именно поэтому она начала сниматься в кино, которое давало намного больше шансов реализовать творческий потенциал и показать себя с другой стороны.

  • 10

  • 11

    Ее кинодебют состоялся в 2012 г., когда Каре исполнилось 20 лет. Ее первой работой стала эпизодическая роль княжны Сорокиной в британско-французской версии "Анны Карениной". Потом были фильмы "Влюбленные дети", "Бумажные города", "Отряд самоубийц", "Тюльпанная лихорадка", "Лицо ангела" и др. У Люка Бессона Кара Делевинь снялась в фильме "Валериан и город тысячи планет", где она еще и исполнила песню, ставшую саундтреком.

  • 12

  • 13

    В последнее время ее имя все чаще упоминается в прессе в связи со скандальными ситуациями, происходящими в ее личной жизни. В 20 лет модель впервые влюбилась в девушку и открыто призналась в своей нетрадиционной ориентации. Недавно появились слухи о том, что Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон в одной из часовен Лас-Вегаса, но модель не подтвердила эту информацию, к тому же церемония не имела юридической силы.

  • 14

  • 15

    Сегодня свое будущее Кара Делевинь видит не в мире моды, а в кинематографе: "Я всегда говорила: работа моделью – это работа, но быть актрисой – это то, что больше похоже на меня. Я почувствовала себя лучше просто оттого, что стала заниматься любимым делом". Кроме того, она часто выступает с публичными заявлениями, призывая девушек принимать себя такими, как есть, со всеми недостатками, и не пытаться соответствовать стереотипам мира моды: "Чем больше мы принимаем себя, тем меньше придаем значение внешности – и тем сильнее становимся. Красоту нельзя определить однозначно, красота – это отсутствие границ".

  • 16

    Раньше ее называли эпатажной красавицей-бунтаркой, а сегодня все больше лестных слов в свой адрес она слышит не в связи с ее яркой внешностью, а по поводу ее смелости – смелости быть собой и принимать свои странности.

Внешность и стиль: как с годами менялись популярные исполнительницы

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Актриса, Биография, Кара Делевинь, Британская супермодель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Скончался известный французский актер Мишель Омон
Скончался известный французский актер Мишель Омон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь