От пацанки до панянки: как менялась жизнь необычной супермодели Кары Делевинь

1 В свои 27 лет она успела достичь многого – стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых супермоделей, музой Карла Лагерфельда, амбассадором элитных брендов, актрисой и бизнесвумен. А в юности она и представить не могла, что ее будут называть одной из красивейших девушек мира, ведь сама себя Кара считала странной, неуклюжей и комплексовала по поводу своей внешности. Как гадкому утенку удалось превратиться в лебедя и покорить весь мир?

2 Кара Делевинь родилась в Лондоне в аристократической семье, приближенной к британской королевской династии – она приходилась троюродной племянницей принцессе Уэльской Диане. Ее крестной была знаменитая актриса Джоан Коллинз, а мать имела непосредственное отношение к миру моды – она работала шоп-ассистентом в сети престижных магазинов. Казалось бы, все способствовало тому, чтобы Кара с юности выбрала для себя модельное будущее, но ей самой тогда это казалось невозможным.

3 В юности Кара считала себя некрасивой, более того, называла себя "маленьким злобным гоблином" с несносным характером и повадками мальчишки-хулигана. Она рассказывала: "Мне казалось, что внешне я похожа на гнома. Я переживала, что с такой внешностью модельный бизнес меня не примет. Я была похожа на мальчишку, не носила платья, только джинсы и майки. Росла диким ребенком, настоящим сорванцом… Я никогда не думала, что стану моделью. Я никогда и не хотела быть моделью, не думала, что люди воспримут меня, как модель. Я была очень странным и неуклюжим ребенком, маленьким гремлином". От ее жестоких выходок страдали и одноклассники, и родные сестры – однажды она даже подложила в обувь сестре живого скорпиона!

4 В 16 лет неприятие самой себя переросло в настоящую ненависть, и у Кары случился срыв. Позже она вспоминала: "У меня были суицидальные мысли. Я больше не могла с этим справляться. Я очень быстро поняла, как мне повезло, и какие преимущества я имею, но все, чего я хотела – это умереть. Поэтому я чувствовала такую вину, поэтому я ненавидела себя, и это было циклом… Я знала, что нужно чем-то заняться, чтобы не сойти с ума". Ее лечили антидепрессантами, но Кара побоялась попасть в зависимость и приняла решение от них отказаться.

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6 В 17 лет Кара Делевинь начала карьеру модели. Во время учебы в частной школе она попалась на глаза основательнице модельного агентства Саре Дукас, открывшей в свое время Кейт Мосс. Она увидела в высокой стройной девушке с необычной внешностью большой потенциал, и вскоре Кара появилась на подиуме. Спустя 3 года Делевинь стала амбассадором бренда "Burberry Beauty". Она участвовала в показах крупнейших модных домов, появлялась на обложках глянцевых изданий, работала с известными во всем мире компаниями "H&M", "Blumarine", "Zara". Британский "Vogue" удостоил ее звания "Звездного лица осеннего и зимнего сезонов 2012-2013 гг.", а на церемонии British Fashion Awards она стала моделью года.

7 Карл Лагерфельд считал ее своей музой. Говорят, его покорили ее густые брови и бунтарский характер. Их отношения были очень трогательными. Однажды модельер устроил ей романтический сюрприз: вернувшись в свой номер в отеле после светского мероприятия, она обнаружила там цветы, воздушные шарики и выложенное лепестками роз юбилейное число ее подписчиков в социальной сети – 10 млн. При этом с ней Лагерфельд всегда практиковал метод кнута и пряника: осуждал за татуировки и бесконечные селфи, но при этом не переставал восхищаться ее профессионализмом, необычной внешностью и умением оставаться на подиуме живой и непосредственной.

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9 Сегодня ее называют одной из самых успешных, влиятельных и высокооплачиваемых супермоделей в мире. Но для нее до сих пор удивительно то, что она смогла сделать столь головокружительную карьеру модели, ведь у нее всегда были другие приоритеты. "Красота совсем не была важна для меня тогда, да и сейчас тоже… Это роль, которую я играю. И это становится немного утомительным, потому что я хочу развиваться внутренне, а позирование совсем не помогает в этом, потому что ты тратишь много времени, чтобы сосредоточиться на внешней стороне", – признается Кара. Наверное, именно поэтому она начала сниматься в кино, которое давало намного больше шансов реализовать творческий потенциал и показать себя с другой стороны.

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11 Ее кинодебют состоялся в 2012 г., когда Каре исполнилось 20 лет. Ее первой работой стала эпизодическая роль княжны Сорокиной в британско-французской версии "Анны Карениной". Потом были фильмы "Влюбленные дети", "Бумажные города", "Отряд самоубийц", "Тюльпанная лихорадка", "Лицо ангела" и др. У Люка Бессона Кара Делевинь снялась в фильме "Валериан и город тысячи планет", где она еще и исполнила песню, ставшую саундтреком.

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13 В последнее время ее имя все чаще упоминается в прессе в связи со скандальными ситуациями, происходящими в ее личной жизни. В 20 лет модель впервые влюбилась в девушку и открыто призналась в своей нетрадиционной ориентации. Недавно появились слухи о том, что Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон в одной из часовен Лас-Вегаса, но модель не подтвердила эту информацию, к тому же церемония не имела юридической силы.

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15 Сегодня свое будущее Кара Делевинь видит не в мире моды, а в кинематографе: "Я всегда говорила: работа моделью – это работа, но быть актрисой – это то, что больше похоже на меня. Я почувствовала себя лучше просто оттого, что стала заниматься любимым делом". Кроме того, она часто выступает с публичными заявлениями, призывая девушек принимать себя такими, как есть, со всеми недостатками, и не пытаться соответствовать стереотипам мира моды: "Чем больше мы принимаем себя, тем меньше придаем значение внешности – и тем сильнее становимся. Красоту нельзя определить однозначно, красота – это отсутствие границ".