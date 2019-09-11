Месси пропустит игру с Валенсией, Суарес под вопросом

Новости спорта:Барселоне снова придется играть без своего лидера.

Аргентинский нападающий каталонской команды Лионель Месси не поможет своей команде в матче 4-го тура испанского чемпионата с Валенсией – об этом сообщает Sport.es и Diario Sport.

Месси еще не долечил травму икроножной мышцы правой ноги – повреждение Лионель получил на тренировке в начале августа.

Аргентинец продолжает испытывать дискомфорт и точно не успеет восстановиться к встрече с "летучими мышами" 14 сентября на Камп Ноу.

Также под вопросом остается участие в матче Луиса Суареса – отметим, что уругваец ранее получил аналогичную травму