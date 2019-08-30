Бавария назначила легендарного Кана новым генеральным директором

Новости спорта:Легендарный голкипер продолжит приносить пользу команде, но уже в кресле функционера.

Экс-голкипер мюнхенской Баварии Оливер Кан назначен генеральным директором клуба с 2022 года, сообщает официальный Twitter клуба.

На этом посту Кан заменит еще одну знаковую для Баварии фигуру в лице Карла-Хайнца Румменигге. Контракт вступит в силу 1 января 2020 года.

Ули Хенесс прокомментировал назначение Кана на новую должность, отметив, что он лучшая кандидатура из возможных.

«Мы убеждены, что в Оливере мы нашли идеальное решение на должность генерального директора Баварии. Кан был главным игроком в истории нашего клуба», — цитирует Хенесса официальный Twitter клуба.

Напомним, что Кан выступал за Баварию с 1994 по 2008 годы.