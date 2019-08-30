Молодой талант Арсенала близок к переходу в Бешикташ

Новости спорта:Полузащитник Арсенала Мохамед Эльнени продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Бешикташ и Арсенал согласовали аренду Мохамеда Эльнени, сообщает Goal.com.

27-летний полузащитник будет выступать за турецкий клуб на протяжении одного года.

Кроме того, Бешикташ не будет выплачивать всю заработную плату египтянина, но возьмет на себя большую часть. Эльнени зарабатывает 50 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Эльнени не выходил на футбольное поле за Арсенал в Премьер-лиге.

Действующий контракт Эльнени с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне опорный хавбек провел 17 поединков в футболке "канониров", отличившись одним ассистом.