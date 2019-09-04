Бавария объявила о рекордной прибыли в прошлом сезоне

Новости спорта:Мюнхенцы — чемпионы не только на поле, но и в бизнесе.

Бавария на своем официальном сайте отчиталась о финансовых показателях за прошлый сезон. Доходы возросли на 14,1% — с 657,4 млн евро в сезоне-2017/18 до 750,4 млн в кампании-2018/19.

Также выросла и прибыль клуба. До вычета налогов она составила 75,3 млн (годом ранее – 46,2), а после вычета – 52,5 (год назад – 29,5).

Оба показателя – и доход, и прибыль – являются рекордными для Баварии.

В нынешней кампании мюнхенцы постараются снова выиграть чемпионат и Кубок Германии, а также увеличить доходы за счет успешного выступления в Лиге чемпионов.