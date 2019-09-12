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Милевский стал амбассадором букмекерской компании Favorit Sport

Милевский стал амбассадором букмекерской компании Favorit Sport
14:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Нападающий футбольного клуба Динамо-Брест, стал лицом компании Favorit на ближайшие полтора года.

Компания продолжает традицию сотрудничества с топовыми футболистами. Сегодня амбассадорами Favorit являются Андрей Шевченко, Александр Ярмоленко, Александр Глеб, Иван Ракитич.

Работа с топовыми футболистами является одним из приоритетных направлений в коммуникации компании со своими клиентами. 

«Работа с амбассадорами – популярный способ промотирования компании и донесения важных ключевых сообщений. Артём известная личность не только среди футбольных болельщиков, он активный и эмоциональный – именно такие личности знают, что такое «зажигать» по жизни», — комментирует Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favorit.

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Gotov zajech s luchwimi @favoritsport_official ,skoro budet

Публикация от timi1010 (@timi1010)

p>Милевский станет лицом компании не только в Украине, но и в других европейских странах оперирования компании.

«Друзья, огненная новость. Я присоединился к команде Favorit! В Украине я привык играть только с лучшими. Лучшие партнеры по сборной, лучший клуб и вот теперь лучшая компания, которая делает украинский спорт ярче. Дальше вас ждёт много интересного. Что именно? Узнаете скоро. Ну что? Зажжем игру!», — говорит Артём Милевский.

Контракт между партнерами подразумевает под собой не только набор стандартных рекламных проявлений в виде фото и видеосъемок, кампаний в социальных сетях. Милевский будет задействован в проекте Favorit Experience – поездки на топовые футбольные матчи вместе с клиентами компании; станет лицом промокампании Favorit к Евро-2020. Также Favorit разрабатывает комплексную социальную программу, цель которой обучать футбольному мастерству.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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