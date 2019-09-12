Милевский стал амбассадором букмекерской компании Favorit Sport

Компания продолжает традицию сотрудничества с топовыми футболистами. Сегодня амбассадорами Favorit являются Андрей Шевченко, Александр Ярмоленко, Александр Глеб, Иван Ракитич.
Работа с топовыми футболистами является одним из приоритетных направлений в коммуникации компании со своими клиентами.
«Работа с амбассадорами – популярный способ промотирования компании и донесения важных ключевых сообщений. Артём известная личность не только среди футбольных болельщиков, он активный и эмоциональный – именно такие личности знают, что такое «зажигать» по жизни», — комментирует Катерина Машевская, директор по коммуникациям Favorit.
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p>Милевский станет лицом компании не только в Украине, но и в других европейских странах оперирования компании.
«Друзья, огненная новость. Я присоединился к команде Favorit! В Украине я привык играть только с лучшими. Лучшие партнеры по сборной, лучший клуб и вот теперь лучшая компания, которая делает украинский спорт ярче. Дальше вас ждёт много интересного. Что именно? Узнаете скоро. Ну что? Зажжем игру!», — говорит Артём Милевский.
Контракт между партнерами подразумевает под собой не только набор стандартных рекламных проявлений в виде фото и видеосъемок, кампаний в социальных сетях. Милевский будет задействован в проекте Favorit Experience – поездки на топовые футбольные матчи вместе с клиентами компании; станет лицом промокампании Favorit к Евро-2020. Также Favorit разрабатывает комплексную социальную программу, цель которой обучать футбольному мастерству.