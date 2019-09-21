Потрясающий гол Куаме - в обзоре матча Кальяри - Дженоа (Видео)

Новости спорта:Кальяри в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу на своем поле переиграл Дженоа.

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Дженоа». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Кальяри — Дженоа 3:1

Голы: Симеоне, 46, Сапата, 84 (автогол), Педро, 87 — Куаме, 83

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Чеппителли, Писакане, Пеллегрини — Чигарини (Олива, 55) — Нандес, Ионицэ, Кастро (Рог, 78) — Педро, Симеоне (Бирса, 82)

Дженоа: Раду — Бираски, Сапата, Анкерсен (Лерагер, 74), Кришито — Паяц, Радованович, Шене — Сапонара (Пандев, 74) — Фавилли (Санабрия, 77), Куаме

Предупреждения: Педро — Сапонара

Автором первого мяча стал нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, отличившийся на 46-й минуте после передачи полузащитника Артура Ионицэ. Форвард «Дженоа» Кристиан Куаме сравнял счёт в конце матча, голевой пас отдал нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. Спустя минуту хозяев вывел вперёд автогол защитника «Дженоа» Кристиана Сапаты. До финального свистка ещё один мяч в ворота гостей отправил хавбек «Кальяри» Жоао Педро.

«Кальяри», набрав 6 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Дженоа» (4) — 12-е.