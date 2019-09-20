Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс поединка четвертого тура чемпионата Италии по футболу Милан - Интер.

В субботу, 21 сентября, в рамках чемпионата Италии по футболу в "Derby della Madonnina" встретятся Милан и Интер. Это будет 224-й поединок этих двух клубов в их истории.

Милан - Интер

Стадион: "Сан Сиро" (Милан). Главный арбитр матча: Даниэле Довери (Италия). Прямая трансляция - канал: Футбол 1

Дерби Милана и Интера это всегда очень ожидаемое событие. Как правило в этом матче всегда присутствует большое количество забитых голов, опасных моментов, удалений, иногда даже и потасовок.

Субботний поединок на Сан Сиро без всяких преувеличений является центральным матчем тура под номером 4 в Серии А. Не только потому, что это исторически великое противостояние, но и по ситуации в турнирной таблице. Хоть и было сыграно всего три тура, но и Интер, и Милан ставят перед собой задачу в этом сезоне бороться за наивысшие места и путевку в Лигу чемпионов.

Интер стартовал в этом сезоне прекрасно и является на данный момент единственной командой, которая выиграла все свои матчи. У Милана же случилась одна осечка еще в первом туре, когда подопечные Джампаоло проиграли в гостях Удинезе (1:0).

Перед стартом 4 тура Интер занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками в активе. У Милана 6 баллов и 7 строчка в турнирке соответственно.

Статистика противостояний

Преимущество в личных встречах на стороне "черно-синих". За всю историю противостояний миланские гранды сыграли друг против друга 223 поединка: 80 побед у Интера, 67 матчей завершились вничью и 76 раз побеждал Милан.

После того, как летом Интер возглавил Антонио Конте дела у клуба идут прекрасно. Команду покинули некоторые скандальные футболисты, которые могли негативно повлиять на внутреннюю атмосферу, такие как Икарди и Наингголан. Аргентинец перебрался в ПСЖ на правах аренды, а бельгиец вернулся в Кальяри. Также клуб довольно серьезно усилился этим летом. Интер пополнили два выдающихся футболиста из МЮ: Ромелу Лукаку и Алексис Санчес. Также в команду Конте перебрался Николо Барела - один из самых талантливых молодых футболистов Италии.

Последние 5 матчей Интера в текущем сезоне:

Интер - Славия Прага 1:1

Интер - Удинезе 1:0

Кальяри - Интер 1:2

Интер - Лечче 4:0

Валенсия - Интер 1:1 (пен. 4:5)

"Красно-черные" также накануне старта сезона получили нового главного тренера. Милан возглавил Марко Джампаоло, который сменил на этом посту Дженнаро Гаттузо. Новый наставник пока в поиске своей игры и Милан с начала сезона пока не показывает стабильной игры. Одно минимальное поражение и две минимальных победы не тот показатель, которого ждут фанаты команды.

Последние 5 матчей Милана в текущем сезоне:

Верона - Милан 0:1

Милан - Брешия 1:0

Удинезе - Милан 1:0

Чезена - Милан 0:0

Фероникели - Милан 0:2

По прогнозам букмекеров шансов на победу в субботнем поединке больше у номинальных гостей матча. Так на победу Интера букмекеры принимают ставки в среднем с коэффициентом 2,20. Коэффициент на ничью - 3,30. Средний коэффициент букмекеров на победу Милана 3,35.

Интер демонстрирует более зрелую и содержательную игру в этом сезоне и совершенно заслуженно является фаворитом, хоть и с небольшим преимуществом. В свою очередь текущая форма и сила состава не всегда является ключевым фактором в очном противостоянии этих команд. Поэтому в этой игре ожидать можно, что угодно. Команды могут как подарить голепад, так и сыграть в нулевую ничью или победит минимально какая-то из команд.

Одним из самых ярких противостояний этих команд называют пeрвый матч миланского дeрби в сезоне 2006/07, прошeдший 28 октября 2006 года. В напряжeнном матча, в ходе которого было забито сeмь мячeй, Интeр побeдил со счeтом 4:3. Послe пeрвого тайма Интер лидировал со счетом 2:0 благодаря голам Крeспо и Станковича. В началe второго тайма счeт стал 3:0 — гол забил Ибрагимович, послe Милан сократил разницу мячом Кларeнса Зeeдорфа, на что Интeр отвeтил голом Матeрацци на 68-й минутe, который сделал счет 4:1.

Сразу же после этого Матeрацци заработал вторую желтую карточку за слишком бурное празднование забитого гола и был удален с поля. Получив количeствeнное преимущество, Милан непрeрывно штурмовал ворота Интeра до самого окончания матча и сумeл забить два гола на 76-й минутe Джилардино и 90-й - Кака, но на то, чтобы отыграть разрыв в три мяча и сравнять счeт, уже не хватило времeни.

Лучшим бомбардиром в истории противостояний Милана и Интера является легендарный украинский форвард Андрей Шевченко.

На его счету 14 голов в дерби. Следом на украинцем идет легенда итальянского футбола Джузеппе Меацца с 13 голами. На третьей строчке расположились Гуннар Нордаль и Иштван Ньерш, у которых в активе по 11 голов.

Ориентировочные составы:

Милан: Доннарумма - Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Дуарте - Чалханоглу, Билья, Кесси - Ребич, Сусо - Пентек

Интер: Ханданович - Годин, Де Врей, Шкриниар - Санчес, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа - Лукаку, Политано

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Милан - Интер 0:2

Все желающие посмотреть этот матч имеют возможность сделать это в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Милан - Интер будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.