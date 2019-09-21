Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы

Новости спорта:На дебютный бой Александра Усика в хэвивейте осталось всего 600 билетов

Дебют бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александа Усика в супертяжелом дивизионе вызвал большой ажиотаж на билеты. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, на предстоящий поединок украинца и Тайрона Спонга было продано 6 тысяч билетов. Представитель промоутерской компании Matchroom Boxing заявил, что на этот бой осталось всего 600 не проданных билетов, хотя остается всего три недели до самого события.

Стоит отметить, что дебют Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12-го октября в Чикаго (США).

Соперником украинца станет боксер из Нидерландов Тайрон Спонг. Билеты на данный поединок стоят от 40 долларов.