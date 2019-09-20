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Украинский супертяж Сиренко рассказал, на каких условиях дал бы бой Усику

Украинский супертяж Сиренко рассказал, на каких условиях дал бы бой Усику
19:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Владислав Сиренко рассказал, на каких условиях он бы вышел на ринг против Александра Усика.

Непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (12–0, 11 KO) в интервью glavcom.ua поделился мыслями о своем возможном бое с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

24-летний боксер сначала оценил перспективы Александра в хэвивейте, отметив скорость абсолютного чемпиона. Однако, Сиренко считает, что в супертяжах часто решающую роль играют сила и габариты. 

Сиренко на вопрос о возможном бое с Усиком ответил, что, возможно, сразился бы с ним, но только за хорошие деньги. Владислав считает, что драться за "маленький" гонорар с земляками не стоит, ведь в мире более тысячи супертяжей, а украинцев около 20. Он отметил, что у боксеров иногда возникают ситуации, в которых приходиться выходить на ринг против тех, с кем биться не хочется. 

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"В идеале я бы не хотел драться ни с одним украинским соперником", - подытожил Сиренко.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Владислав Сиренко.
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