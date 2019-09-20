Российский чемпион проведет бой в андеркарте поединка Усика

Новости спорта:Дмитрий Бивол вернется на ринг 12 октября.

Обладатель пояса WBA Super в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол проведет бой в андеркарде поединка бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе Александра Усика (16-0, 12 КО) и Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).

Напомним, вечер бокса в Чикаго состоится 12 октября. Соперник Бивола, по словам менеджера российского боксера Вадима Корнилова, пока неизвестен:

«Бой Бивола станет со-главным событием вечера бокса 12 октября. Поединок в прямом эфире покажет DAZN. Мы завершаем переговоры по поводу оппонента. Есть несколько вариантов. В течение нескольких дней мы сделаем окончательный выбор», — сказал Корнилов в интервью FightHub