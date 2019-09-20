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Американский гигант сравнил удары Кличко с выстрелами из дробовика

Американский гигант сравнил удары Кличко с выстрелами из дробовика
15:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джаррелл Миллер хотел бы возвращения Владимира Кличко, чтобы провести с ним бой.

Супертяжеловес Джаррелл Миллер вспомнил, как проходили его спарринг с Владимиром Кличко. Американец сравнил удары украинца с выстрелами дробовика и тонной кирпичей и заявил, что хотел бы его нокаутировать.

"Мне был 21 год, на тот момент я провел три профессиональных боя, но все равно надрал зад Кличко. Но, могу сказать, что он был самым крутым среди всех боксеров, которых я помню. Кличко бил как будто тонной кирпичей. Не скрою, что в некоторых спаррингах я уставал, но это скорее от жары, а не от пропущенных ударов. Первые раунды он вообще ничего не мог со мной сделать. Но чисто с точки зрения техники и хорошего джеба Владимир, конечно, лучший. У него удары были как выстрелы из дробовика.

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Я бы хотел, чтобы он вернулся, я бы уже по-настоящему его нокаутировал. Слышал, что он возвращается, но не знаю, так ли это на самом деле", - сказал Миллер в комментарии FightHype.

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Бокс, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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