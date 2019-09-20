Промоутер Ломаченко назвал боксера, который через 2 года сможет победить украинца

Новости спорта:Боб Арум считает, что Дэвин Хэйни через пару лет будет иметь шансы в бою с Василием Ломаченко.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни в обозримом будущем сумеет составить конкуренцию чемпиону мира по версиям WBC, WBA Super и WBO Василию Ломаченко.

Вместе с тем он подчеркнул, что менеджменту американца не стоит спешить с таким поединком.

«Хэйни — очень-очень хороший боксёр. Но он очень молод. Сможет ли он побить элитного боксёра? Вполне возможно, у него есть для этого необходимые навыки. Но нет нужды спешить. Другими словами, возможно, через два года он будет готов к бою с Ломаченко и даже, возможно, победит его. Но не нужно торопить его. Таких молодых бойцов как он торопят из-за отсутствия хорошего менеджмента», — рассказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.