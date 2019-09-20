Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Промоутер Ломаченко назвал боксера, который через 2 года сможет победить украинца

Промоутер Ломаченко назвал боксера, который через 2 года сможет победить украинца
14:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боб Арум считает, что Дэвин Хэйни через пару лет будет иметь шансы в бою с Василием Ломаченко.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни в обозримом будущем сумеет составить конкуренцию чемпиону мира по версиям WBC, WBA Super и WBO Василию Ломаченко.

Вместе с тем он подчеркнул, что менеджменту американца не стоит спешить с таким поединком.

СМИ: сотрудничество Ломаченко и Top Rank продлено

«Хэйни — очень-очень хороший боксёр. Но он очень молод. Сможет ли он побить элитного боксёра? Вполне возможно, у него есть для этого необходимые навыки. Но нет нужды спешить. Другими словами, возможно, через два года он будет готов к бою с Ломаченко и даже, возможно, победит его. Но не нужно торопить его. Таких молодых бойцов как он торопят из-за отсутствия хорошего менеджмента», — рассказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHub.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
04 Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь